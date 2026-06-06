تصادف شاخ به شاخ دو پراید؛ ۳ کشته و ۲ مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با تشریح جزئیات اولیه یک سانحه رانندگی در حوزه فردوس و محور سرایان_سهقلعه(خراسان جنوبی)در ساعت ۰۸:۲۸ صبح امروز اظهار کرد: بر اساس تصاویر و بررسیهای اولیه کارشناسان پلیس راه، این حادثه در پی انحراف به چپ یک دستگاه سواری پراید در حال حرکت از سرایان به سمت سهقلعه رخ داده است.
وی افزود: خودروی مذکور که راننده آن به عنوان پزشک و بهتنهایی در حال تردد بوده، بنابر شواهد اولیه در ابتدا به دلیل عدم توجه کافی به جلو از مسیر اصلی خارج و به سمت شانه راست جاده منحرف شده است. در ادامه، راننده برای اصلاح مسیر و بازگشت به سطح سوارهرو اقدام کرده که این اقدام با انحراف ناگهانی به سمت چپ همراه شده و خودرو وارد مسیر تردد مقابل شده است.
به گفته وی، در این لحظه پراید با یک دستگاه پراید دیگر که از روبهرو در حال حرکت بوده، به صورت رخبهرخ برخورد کرده است.
سرهنگ محبی با اشاره به نتایج اولیه بررسی کارشناسان پلیس راه تأکید کرد: انحراف به چپ، بهویژه در مواردی که ناشی از خستگی، خوابآلودگی یا عدم تمرکز راننده باشد، از عوامل مهم و مؤثر در بروز تصادفات شدید و رخبهرخ محسوب میشود و در زمره تخلفات حادثهساز قرار دارد.
وی ادامه داد: در این سانحه دلخراش، راننده خودروی پراید به همراه ۲ سرنشین خودروی مقابل جان خود را از دست داده و ۲ نفر دیگر نیز مصدوم شدهاند که توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان با تأکید بر لزوم رعایت کامل توجه به جلو و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی خاطرنشان کرد: علت نهایی حادثه پس از تکمیل بررسیهای کارشناسی اعلام خواهد شد.
نظر شما