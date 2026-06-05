کمبود نیرو مشکل منابع طبیعی گرمسار؛ حفظ ۵۱۸هزار هکتار طبیعت با ۱۲نیرو

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین شاه حسینی صبح آدینه در جریان پیمایش اراضی ملی گرمسار در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: ۱۲۵ هزار هکتار از اراضی ملی این شهرستان را مراتع ییلاقی و قشلاقی تشکیل می‌دهد و اجرای برنامه‌های آموزشی، تجهیز روستاهای همجوار و مشارکت بهره‌برداران محلی موجب شد سال گذشته هیچ مورد آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی گرمسار ثبت نشود.

وی با اشاره به اینکه مراتع قشلاقی بیشترین سهم را در وسعت عرصه‌ها و مراتع این منطقه دارند، بیان کرد: مجموع اراضی ملی شهرستان، حدودا ۱۲۵ هزار هکتار را مراتع تشکیل می‌دهد.

رئیس منابع طبیعی گرمسار ادامه داد: ۹۹ هزار هکتار از مراتع شهرستان قشلاقی و حدود ۱۱ هزار و ۷۰۰ هکتار نیز ییلاقی است و مناطق دررسی، یخچال و محدوده امامزاده خشنام از مهم‌ترین عرصه‌های مرتعی ییلاقی شهرستان به شمار می‌روند.

شاه حسینی با اشاره به اهمیت حفاظت از این عرصه‌ها گفت: وسعت اراضی ملی شهرستان، نظارت مستمر و حضور مداوم نیروهای حفاظتی را ضروری کرده است.

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گرمساربا بیان اینکه منابع طبیعی گرمسار با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه است، گفت: شمار نیروهای این اداره از ۶۰ نفر در سال‌های گذشته به هشت نیروی رسمی کاهش یافته و چهار نیروی شرکتی نیز در بخش قرقبانی و گشت فعالیت دارند.

شاه‌حسینی ادامه داد: با وجود این محدودیت‌ها، گشت‌زنی و پایش عرصه‌های ملی به صورت مستمر انجام می‌شود و همین موضوع نقش مهمی در کاهش تخلفات و قاچاق چوب طاق در شهرستان داشته است.

وی افزود: آموزش همیاران طبیعت، مرتعداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای همجوار با اراضی ملی در دستور کار قرار دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گرمسار اعلام کرد: علیرغم کمبود نیرو و مشکلا، در سال ۱۴۰۳ فقط یک مورد آتش‌سوزی محدود در منطقه دررسی و یخچال رخ داد که با حضور سریع دامداران و همکاری نیروهای منابع طبیعی مهار شد و کمتر از یک هکتار از مراتع دچار خسارت شد.