به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد پیرمرادیان عصر جمعه در مراسم گرامیداشت ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد که با حضور اقشار مختلف مردم در خارگ برگزار شد، اظهار کرد: امام راحل با تکیه بر آموزه‌های قرآن کریم، مسیر عزت، استقلال و مقاومت را به ملت ایران آموخت و امروز نیز برای ادامه این راه باید به سیره و اندیشه‌های ایشان رجوع کنیم.

وی با بیان اینکه اصل نخست در سیره سیاسی و اجتماعی امام خمینی (ره)، دشمن‌شناسی بود، افزود: شناخت توطئه‌ها و نقشه‌های دشمنان و حفظ هوشیاری در برابر تهدیدها، از مهم‌ترین نیازهای جامعه اسلامی است.

امام جمعه موقت خارگ ادامه داد: ملت ایران در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان داده است که در برابر فشارها و زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی ایستادگی می‌کند و هرگز در مقابل دشمنان سر تسلیم فرود نخواهد آورد.

وی با تأکید بر ضرورت الگوپذیری از قرآن کریم تصریح کرد: قرآن کتاب هدایت، وحدت و عزت مسلمانان است و هر اندازه جامعه اسلامی در مسیر آموزه‌های قرآنی حرکت کند، به همان میزان از آسیب‌ها و تهدیدها مصون خواهد ماند.

پیرمرادیان وحدت و همدلی مردم خارگ را نمونه‌ای ارزشمند از انسجام اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: وحدت میان مردم شیعه و اهل سنت در جزیره خارگ مثال‌زدنی است و این همدلی، سرمایه‌ای بزرگ برای توسعه، پیشرفت و مقابله با توطئه‌های دشمنان به شمار می‌رود.

وی حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب و مناسبت‌های ملی و مذهبی را دشمن‌شکن توصیف کرد و گفت: هرگاه مردم با بصیرت و آگاهی در اجتماعات، مراسم و عرصه‌های مختلف حضور یافته‌اند، دشمنان از دستیابی به اهداف خود ناکام مانده‌اند.

امام جمعه موقت خارگ در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) و شهدای قیام ۱۵ خرداد، بر ضرورت حفظ وحدت، تقویت روحیه مقاومت و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.