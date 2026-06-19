ایستادگی فرهنگی در کنار مقاومت نظامی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالعلی ابراهیمی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرری که در مصلی آستان حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن ماه محرم بر ضرورت ترویج سبک زندگی حسینی در جامعه تأکید کرد.

وی افزود: ملت ایران در مواجهه با آمریکا، رژیم صهیونیستی و جبهه استکبار، علاوه بر میدان نظامی باید در عرصه فرهنگی و سبک زندگی نیز با الگوهای غربی مقابله کند.

امام جمعه موقت شهرری ادامه داد: سبک زندگی حسینی مهم‌ترین عرصه مبارزه با دشمن است و ترویج این سبک زندگی می‌تواند جامعه را در برابر جنگ فرهنگی و سیاسی دشمنان مصون کند.

ابراهیمی با اشاره به برخی آموزه‌های دینی درباره محبت به اهل‌بیت(ع) و برائت از دشمنان آنان گفت: شناخت مصادیق ظلم و جنایت در هر زمان و ایستادگی در برابر آن‌ها از مهم‌ترین وظایف جامعه اسلامی است.

وی با بیان اینکه ملت ایران با اتکا به آموزه‌های دینی در مسیر مقاومت حرکت می‌کند، تصریح کرد: ایستادگی در برابر استکبار جهانی تنها محدود به حوزه نظامی نیست و عرصه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی نیز اهمیت ویژه‌ای دارند.

امام جمعه موقت شهرری در پایان خاطرنشان کرد: تداوم این مسیر نیازمند وحدت ملی، هوشمندی و پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است.