شیخ احمدرضا کنعانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد اظهار کرد: امام راحل شخصیتی کم‌نظیر در تاریخ معاصر بود که با تکیه بر آموزه‌های اسلامی، روح عزت، خودباوری و مقاومت را در میان ملت‌های مسلمان زنده کرد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تأکید بر وحدت امت اسلامی و پرهیز از اختلافات مذهبی بود؛ رویکردی که امروز بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز جهان اسلام است.

امام جمعه اهل سنت خارگ با اشاره به قیام ۱۵ خرداد تصریح کرد: این قیام نشان داد که اراده ملت‌ها می‌تواند در برابر ظلم و استبداد ایستادگی کند و مسیر تحولات بزرگ تاریخی را تغییر دهد.

وی خاطرنشان کرد: مردم ایران با الهام از رهبری امام خمینی (ره) توانستند نظامی مبتنی بر ارزش‌های دینی و مردمی را بنیان‌گذاری کنند و این دستاورد بزرگ باید به نسل‌های آینده معرفی شود.

کنعانی با اشاره به فضای همدلی و برادری در جزیره خارگ گفت: شیعه و اهل سنت در این جزیره سال‌ها در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند و این همزیستی نمونه‌ای ارزشمند از تحقق عملی وحدت اسلامی است.

وی در پایان از مردم خواست با حضور در آیین‌های بزرگداشت ۱۴ و ۱۵ خرداد، ضمن پاسداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی، بر حفظ وحدت، انسجام ملی و ارزش‌های اسلامی تأکید کنند.