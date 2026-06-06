اورژانس تهران روزانه ۶۰۰ مزاحم تلفنی دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، اسماعیل فراهانی، با بیان اینکه تماسهای مزاحم همچنان یکی از چالشهای اصلی اورژانس است، اظهار کرد: با وجود پیگیریهای انجامشده، این معضل همچنان ادامه دارد و به طور متوسط روزانه حدود ۶۰۰ تماس مزاحم با اورژانس برقرار میشود.
وی افزود: این تماسها اشکال مختلفی دارد؛ از توهین و ناسزاگویی گرفته تا ایجاد مزاحمتهای صوتی و رفتارهای غیرمتعارف، اما خطرناکترین نوع تماسهای مزاحم، اعلام آدرسها و مأموریتهای کاذب است که منجر به اعزام آمبولانس به محلهای غیرواقعی میشود.
قائممقام اورژانس تهران تأکید کرد: این اقدام باعث درگیر شدن ناوگان اورژانس در مأموریتهای غیرواقعی شده و ممکن است خدماترسانی به بیماران و مصدومان واقعی را با تأخیر مواجه کند؛ موضوعی که به گفته وی «واقعاً نابخشودنی» است.
فراهانی از اقدامات انجامشده برای مقابله با این پدیده خبر داد و گفت: جلسات متعددی با معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران برگزار شده و همکاریهای خوبی در این زمینه شکل گرفته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر شمارههای مزاحم شناسایی و استخراج میشوند و پس از بررسی و تأیید در کمیته مربوطه، به اپراتورهای مخابرات اعلام خواهند شد تا نسبت به قطع این خطوط اقدام شود و همچنین به مالک خط تلفن نیز پیامک اطلاعرسانی ارسال خواهد شد.
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