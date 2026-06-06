پشت پا به ترامپ!

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وطن امروز نوشت: مجلس نمایندگان آمریکا با همراهی جمهوری‌خواهان هم‌حزب رئیس‌جمهور آن کشور، به طرح محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران رأی داد. طرح محدود کردن اختیارات نظامی ترامپ در شرایطی توانست رای کافی را به دست آورد که برخی نمایندگان جمهوری‌خواه به دلیل ناامیدی از نحوه عملکرد رئیس جمهور به جبهه مخالفان او در جنگ علیه ایران پیوستند. به گزارش «وطن امروز»، قطعنامه محدودسازی اختیارات جنگی ترامپ با ۲۱۵ رأی موافق در مقابل ۲۰۸ رأی مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید. هفته‌نامه تایم در این ارتباط گزارش داد تصویب این قطعنامه یک توبیخ نمادین ترامپ در کنگره جهت پایان دادن به خصومت‌ها علیه ایران است.

«گرگوری میکس» نماینده دموکرات نیویورک و عضو ارشد کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، طراح قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ بود که سرانجام تلاش‌هایش به نتیجه رسید و قطعنامه مورد نظر رای کافی را به دست آورد. البته این قطعنامه قرار بود ۲۱ ماه می یعنی ۲ هفته پیش به رای گذاشته شود اما در آخرین لحظه رهبران جمهوری‌خواه اعضای مجلس نمایندگان از مجلس خارج شدند تا قطعنامه به تصویب نرسد ولی در این مرحله با پیوستن ۴ نماینده جمهوری‌خواه، مانعی برای تصویب این قطعنامه وجود نداشت و نمایندگان مخالف جنگ با ایران توانستند محدودسازی اختیارات جنگی ترامپ را به تصویب برسانند.

میکس پس از انجام رأی‌گیری با قدردانی از نمایندگان جمهوری‌خواه برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ، تاکید کرد همه نمایندگان دموکرات به این قطعنامه رای دادند. او گفت: دونالد ترامپ نتوانست به اهداف اعلام‌شده این جنگ دست یابد، در حالی که باعث افزایش قیمت سوخت در داخل آمریکا شده و دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک برای برنامه هسته‌ای ایران را نیز دشوارتر کرده است. «جرد گلدن» نماینده دموکرات ایالت مین که در ۳ نوبت قبل به این طرح رای مخالف داده بود، این‌بار از مخالفت عقب‌نشینی کرد و به آن رای مثبت داد؛ اقدامی که موجب شد حزب دموکرات بر سر مخالفت با جنگ ترامپ علیه ایران به یک اجماع یکدست، هماهنگ و ۱۰۰ درصد برسد و همه دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان به این قطعنامه رای موافق بدهند.



قطعنامه چه می‌گوید؟

بر اساس این قطعنامه، از ترامپ خواسته می‌شود نیروهای مسلح آمریکا را از درگیری‌ نظامی با ایران خارج کند، مگر آنکه کنگره رسما اعلان جنگ کند یا مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه ایران را صادر کند.

با این حال این قطعنامه ترامپ را به پایان دادن جنگ ملزم نمی‌کند و بیشتر یک اعلام نمادین مخالفت با سیاست جنگی ترامپ در قبال ایران به شمار می‌رود. قطعنامه مجلس نمایندگان برای محدودسازی اختیارات نظامی ترامپ جهت تبدیل شدن به قانون باید در مجلس سنا هم به تصویب برسد و سپس برای رئیس‌جمهور ارسال شود اما هنوز مشخص نیست سنا چه زمانی درباره مصوبه مجلس نمایندگان رای‌گیری خواهد کرد.

در عین حال تصویب قطعنامه محدود کردن اختیارات نظامی ترامپ در مجلس نمایندگان می‌تواند به تلاش‌های مشابه در سنای آمریکا نیز شتاب دهد. سنای آمریکا پیش‌تر نسخه‌ای از این طرح را به صحن برده اما هنوز رأی‌گیری نهایی درباره آن انجام نشده است. نسخه سنا الزام‌آورتر خواهد بود و در صورت تصویب، ترامپ را ملزم به پایان دادن به جنگ بدون مجوز کنگره خواهد کرد، هرچند در نهایت امکان وتوی چنین طرحی از سوی رئیس‌جمهور آمریکا وجود دارد و برای عبور از وتوی رئیس‌جمهور، قطعنامه‌ها در کنگره باید رای موافق دوسوم نمایندگان را داشته باشد.



سه ماه تلاش برای متوقف کردن ترامپ

دموکرات‌ها در ماه‌های اخیر همزمان با جنگ آمریکا علیه ایران، چندین بار قطعنامه‌های مربوط به اختیارات جنگی ترامپ را در ۲ مجلس سنا و مجلس نمایندگان به رأی گذاشتند. در حالی که اقدامات قبلی دموکرات‌ها برای محدود کردن اختیارات نظامی ترامپ شکست خورده بود، این تلاش‌ها اما این بار با حمایت برخی نمایندگان جمهوری‌خواه به نتیجه رسید. سنای آمریکا نیز اواخر ماه می یعنی حدود ۲ هفته پیش با ۵۰ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف، طرح مشابهی را برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ در قبال ایران تصویب کرده بود و ۴ جمهوری‌خواه به همراه تقریبا همه دموکرات‌ها در سنا از آن حمایت کرده بودند.

در واقع طی ۲ هفته اخیر، ۲ قطعنامه محدودسازی اختیارات جنگی ترامپ یکی در سنا و دیگری به‌تازگی در مجلس نمایندگان آمریکا با رای اکثریت به تصویب رسیده است و اگرچه این قطعنامه‌ها تا تبدیل شدن به قانون راه درازی در پیش دارند اما تصویب آنها نشان‌دهنده افزایش مخالفت‌ها در آمریکا با ادامه جنگ علیه ایران است. طی ۳ ماه گذشته همزمان با جنگ علیه ایران، شهروندان آمریکایی شاهد افزایش قیمت نفت، گاز و سایر کالاها بوده‌اند و بسیاری از شهروندان آن کشور و قانونگذاران از هر ۲ حزب، نتایج جنگ علیه ایران را زیر سوال برده‌اند.

تارنمای «واشنگتن اگزماینر» در گزارشی اعلام کرد ۶۸ درصد آمریکایی‌ها می‌خواهند دولت این کشور با دستیابی به یک توافق صلح، هر چه زودتر به جنگ با ایران پایان دهد. این گزارش به تازه‌ترین نظرسنجی اکونومیست/ یوگاو استناد کرده است. در این نظرسنجی از شرکت‌کنندگان پرسیده شد آیا آمریکا «باید برای پایان دادن به جنگ در ایران در سریع‌ترین زمان ممکن به یک توافق دست یابد یا خیر؟» در پاسخ به این سوال ۶۸ درصد شرکت‌کنندگان موافق پایان فوری جنگ بودند. در مقابل ۱۱ درصد مخالفت و ۲۱ درصد نیز اعلام کردند در این زمینه تصمیمی نگرفته‌اند. نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد هر چه جنگ آمریکا علیه ایران طولانی‌تر می‌شود، محبوبیت آن در میان آمریکایی‌ها کمتر و بر شدت مخالفت آمریکایی‌ها با ادامه جنگ علیه ایران افزوده می‌شود.



شکاف در صفوف هم‌حزب‌های رئیس‌ دولت آمریکا

برخی جمهوری‌خواهان این روزها در حالی با دموکرات‌ها برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ همراه شده‌اند که پیش‌تر ۳ تلاش مشابه برای تصویب قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی وی را ناکام گذاشته بودند. آخرین رأی‌گیری در مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ با تساوی ۲۱۲ در برابر ۲۱۲ پایان یافته بود اما به نظر می‌رسد جمهوری‌خواهان دیگر مانند گذشته حاضر به حمایت بی‌قیدوشرط از ترامپ نیستند و نتایج جنگ با ایران باعث شکاف و دودستگی در صفوف هم‌حزب‌های وی شده است.

۴ نماینده جمهوری‌خواهی که همراه با دموکرات‌ها به طرح محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ رأی دادند عبارتند از: «توماس مسی» از ایالت کنتاکی، «برایان فیتزپاتریک» از ایالت پنسیلوانیا، «تام بارت» از ایالت میشیگان و «وارن دیویدسون» از ایالت اوهایو. مسی جمهوری‌خواه پس از دادن رای موافق به محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ گفت: «مردم از این وضعیت خسته شده‌اند. آنها از بنزین ۵ دلاری و گازوئیل ۶ دلاری و کودی که نمی‌توانیم از پس هزینه‌اش در مزارع کنتاکی برآییم، خسته شده‌اند».

مسی از منتقدان سرسخت تصمیم ترامپ برای حمله به ایران بدون مجوز کنگره است. او همچنین تلاش‌هایی را برای جلوگیری از اقدام نظامی غیرمجاز دولت ترامپ در ونزوئلا و حملات ایالات متحده به ایران در ژوئن ۲۰۲۵ رهبری کرده بود و همچنین از تهدیدهای ترامپ برای تصرف گرینلند انتقاد کرده است. ماه گذشته توماس مسی در انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان برای کرسی خود در کنتاکی، مقابل اد گالین که ترامپ از او حمایت کرده بود شکست خورد و پس از این شکست، مخالفت‌های مسی جمهوری‌خواه علیه ترامپ شدت گرفت.



خشم ترامپ از جمهوری‌خواهان

رای ۴ نماینده جمهوری‌خواه علیه ترامپ با خشم او همراه شد به طوری که ۴ قانونگذار جمهوری‌خواه را «خودنما» دانست و نوشت آنها باید خجالت بکشند. رئیس جمهور آمریکا افزود داستان ۴ جمهوری‌خواه متفاوت است؛ آنها به دنبال نمایش دادن هستند. ترامپ سپس با کنایه به جمهوری‌خواهان هم‌حزب خود که این روزها در جبهه مخالفانش قرار گرفته‌اند، نوشت: ماگا (آمریکا را بزرگ کنیم).

فایننشال تایمز هم قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا در محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ را ضربه‌ای سنگین از سوی هر ۲ حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به رئیس جمهور آمریکا درباره اقدامات تهاجمی‌اش علیه ایران توصیف کرد. روزنامه انگلیسی نوشت: مجلس نمایندگان آمریکا که تحت کنترل جمهوری‌خواهان قرار دارد با تصویب یک قطعنامه، به طور رسمی تلاش کرد مانع ازسرگیری حملات نظامی ترامپ علیه ایران بدون مجوز کنگره شود؛ اقدامی که اولین واکنش جدی قانونگذاران آمریکایی به سیاست جنگی رئیس جمهور آمریکا در خاورمیانه توصیف می‌شود. بر اساس گزارش فایننشال تایمز، این رای ضربه‌ای سخت به ترامپ بویژه از سوی جمهوری‌خواهان در شرایط تشدید تنش‌ها بر سر جنگ با ایران بود که اکنون وارد چهارمین ماه خود شده است.



بهانه‌تراشی برای ضعف برابر ایران

در حالی که ترامپ در مذاکره با ایران تاکنون نتوانسته به نتیجه‌ای دست یابد، حالا موقعیت ضعیف خود در مذاکره با ایران را به اقدامات مخالفان جنگ مرتبط دانسته و قطعنامه اخیر را تلاشی برای محدود کردن قدرت چانه‌زنی‌اش در مذاکرات با ایران توصیف کرده است. وی مدعی است قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی‌اش برای به شکست کشاندن مذاکرات با ایران است. ترامپ در متن پستش نوشت: دموکرات‌ها می‌دانند مذاکرات در چه مرحله‌ای است.

به اعتقاد وی، دموکرات‌ها با مصوبه محدودسازی اختیارات نظامی می‌خواهند اهرم فشار جنگ در مذاکره با ایران را خنثی کنند. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال تاکید کرد این مخالفت‌ها موضع او را در مذاکره با ایران ضعیف می‌کند. او نوشت: این رای‌گیری در بحبوحه مذاکرات نهایی برای پایان دادن به جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شد؛ چه کسی این کار غیرمیهن‌پرستانه را انجام می‌دهد؟



فاصله‌گذاری روزافزون جمهوری‌خواهان با ترامپ

جمهوری‌خواهان که در هر ۲ مجلس کنگره اکثریت را در اختیار دارند، در هفته‌های اخیر برخی دیگر از برنامه‌‍‌های ترامپ را نیز رد کرده‌ و به صورت علنی با وی به مخالفت برخاسته‌اند. جمهوری‌خواهان سنا هفته گذشته هم از پیشبرد بسته قانون مهاجرت ترامپ خودداری کردند تا اینکه دولت آمریکا اعلام کرد بودجه جنجالی ۱.۸ میلیارد دلاری برای پرداخت غرامت به حمله‌کنندگان به کنگره را که با مخالفت‌های زیادی همراه شده بود، لغو خواهد کرد. چهارشنبه هفته گذشته نیز در ضربه دیگری به رئیس جمهور آمریکا از سوی حزب خودش، جمهوری‌خواهان سنا بودجه امنیت سالن رقص ترامپ را از لایحه مهاجرت حذف و چالش دیگری برای وی ایجاد کردند.

افزایش تقابل جمهوری‌خواهان با ترامپ بیش از هر چیز نشان می‌دهد با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، برخی جمهوری‌خواهان تلاش دارند از ترامپ فاصله بگیرند، چون به گفته کارشناسان، کارنامه ضعیف وی در حوزه اقتصادی و نتایج ضعیف جنگ با ایران باعث شده ترامپ هر روز در نظرسنجی‌ها جایگاه ضعیف‌تری داشته باشد، تا آنجا که بر اساس نظرسنجی مشترک اکونومیست/ یوگاو در بازه زمانی ۲۲ تا ۲۶ مه ۲۰۲۶، میزان تأیید عملکرد ترامپ به پایین‌ترین سطح در دوران ریاست‌ جمهوری او رسیده است. طبق این نظرسنجی، تنها ۳۴ درصد آمریکایی‌ها عملکرد ترامپ را تأیید می‌کنند، در حالی که ۵۹ درصد با آن مخالف هستند. بر این اساس، شاخص رضایت خالص او به منفی ۲۶ واحد رسید و در این شرایط طبیعی است هم‌حزب‌های ترامپ در حال فاصله گرفتن از او باشند.



جنگ علیه ایران، جنگ نامشروع

در آمریکا طبق قانون اختیارات جنگی مصوب سال ۱۹۷۳، رئیس‌جمهور در جریان جنگ‌ها در صورت عدم کسب مجوز کنگره، باید در مدت ۶۰ روز به عملیات نظامی خود در هر جای دنیا در خارج از مرزهای آمریکا پایان دهد. اگر رئیس‌جمهور برای تضمین خروج ایمن نیروهای نظامی به زمان بیشتری نیاز داشته باشد، ۳۰ روز دیگر فرصت دارد و پس از آن هر گونه اقدام نظامی آمریکا با فرمان رئیس‌جمهور در خارج از مرزها بدون مجوز کنگره غیرقانونی است.

طی یک ماه گذشته ترامپ تلاش داشت در جریان جنگ علیه ایران کنگره را دور بزند و در نامه‌ای به کنگره در ماه گذشته ادعا کرد دیگر نیازی به تأیید کنگره ندارد، زیرا آتش‌بس با ایران عملاً به جنگ پایان داده است. ماه گذشته همچنین «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا با بهانه‌تراشی جهت عدم نیاز به مجوز کنگره، مدعی شده بود با اعلام آتش‌بس توسط ترامپ، مهلت ۶۰ روزه اقدامات جنگی «از نو» شروع شده و جنگ قبل با ایران پایان یافته و هر گونه اقدام نظامی جدید مجزا از عملیات نظامی پیشین علیه ایران است.

با این حال نمایندگان کنگره آمریکا تفسیرهای مطرح‌شده از سوی ترامپ و رئیس پنتاگون درباره پایان جنگ علیه ایران را رد و تاکید کرده‌اند خصومت‌ها همچنان ادامه دارد و هنوز توافق دائم برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز با ایران حاصل نشده و بر این اساس ادامه جنگ علیه ایران بر اساس قوانین داخلی آمریکا غیرقانونی و نامشروع است.