میرنظامی: حدنگاری در کاشان باید شتاب بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی میرنظامی پیش از ظهر شنبه به همراه حسین کریمی معاون اداری، مالی و پشتیبانی این اداره کل، با حضور در شهرستان کاشان از اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان بازدید کرد.
میرنظامی در این بازدید که با هدف بررسی روند خدمترسانی و ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف انجام شد، با کارکنان اداره ثبت کاشان دیدار و بهصورت مستقیم در جریان مسائل، دغدغهها و پیشنهادهای آنان قرار گرفت. وی با تأکید بر لزوم تکریم اربابرجوع، ارتقای رضایتمندی مراجعان را از اولویتهای اصلی مجموعه ثبت اسناد و املاک استان عنوان کرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان همچنین با حضور در بخشهای مختلف اداره و گفتوگوی چهرهبهچهره با مراجعان، روند ارائه خدمات ثبتی را از نزدیک مورد بررسی قرار داد و دستورات لازم را برای تسریع در رسیدگی به درخواستها و کاهش زمان پاسخگویی صادر کرد.
در ادامه این بازدید، عملکرد اداره ثبت اسناد و املاک کاشان بر اساس شاخصهای ابلاغی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارزیابی شد. تبدیل اسناد دفترچهای به اسناد تکبرگ، حدنگاری اراضی کشاورزی، صدور اسناد موقوفات، حدنگاری املاک شهری و تعیین تکلیف اراضی ملی از مهمترین محورهای این ارزیابی بود.
میرنظامی با اشاره به اهمیت اجرای کامل برنامههای حدنگاری، بر ضرورت تسریع در صدور اسناد رسمی و تعیین وضعیت اراضی فاقد سند در شهرستان کاشان تأکید کرد و این موضوع را نقشآفرین در کاهش دعاوی حقوقی و تثبیت مالکیتها دانست.
وی همچنین از فضاهای اداری و امکانات موجود در ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک کاشان بازدید و وضعیت زیرساختها را مورد بررسی قرار داد.
در ادامه سفر، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با فرماندار ویژه کاشان دیدار و گفتوگو کرد. در این نشست، بر تسریع در اجرای طرح حدنگاری و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید شد و همکاری دستگاههای اجرایی شهرستان بهعنوان پیشنیاز تحقق این تکلیف قانونی مورد توجه قرار گرفت.
میرنظامی با بیان اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، خواستار همافزایی بیشتر دستگاههای اجرایی برای پیشبرد این قانون در شهرستان کاشان شد.
عضو شورای قضائی استان همچنین به چالشهایی نظیر کمبود نیروی انسانی، محدودیت امکانات و افزایش حجم مراجعات در ادارات ثبت استان اشاره کرد و این عوامل را از مهمترین دلایل فشار کاری بر مجموعه ثبت اسناد و املاک برشمرد.
در این دیدار، فرماندار ویژه کاشان ضمن قدردانی از اقدامات انجامشده، از عملکرد اداره ثبت اسناد و املاک کاشان در دوره مدیریت فعلی ابراز رضایت کرد و آمادگی فرمانداری برای همکاری بیشتر در راستای اجرای قوانین و تکالیف ثبتی را اعلام داشت.
