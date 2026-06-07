ثبت ادعای مالکیت در سامانه کاتب با ۲۰۰ هزار تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، صفدر کشاورز، در تشریح فرآیند ثبت ادعا در سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: ثبت ادعا از طریق سامانه‌ای انجام می‌شود که در پلتفرم «کاتب» قرار دارد و متقاضیان با ورود به بخش ثبت ادعا می‌توانند فرآیند ثبت درخواست خود را آغاز کنند.

وی بیان کرد: فرایند ثبت ادعا به صورت مرحله به مرحله برای متقاضی تعریف شده و در مجموع شامل هشت گام است که مدعی باید تمامی این مراحل را تکمیل کند تا ثبت ادعا نهایی شده و پس از آن فرآیند اقدام قانونی آغاز شود.

الزام ثبت ادعا به ارائه نقشه دارای مختصات جغرافیایی

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به الزامات آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون الزام گفت: مطابق این آیین‌نامه، هر ثبت ادعا باید همراه با نقشه دارای مختصات جغرافیایی باشد تا مشخص شود شخص مدعی نسبت به چه زمینی و در کدام موقعیت مکانی ادعا دارد.

وی ادامه داد: این موضوع هم برای تشخیص دقیق محدوده مورد ادعا ضروری است و هم امکان تطبیق آن با سوابق ثبتی را فراهم می‌کند تا مشخص شود آیا پیش از این برای آن محدوده سند مالکیت صادر شده یا ملک مورد نظر در زمره اراضی ملی، دولتی یا موات قرار دارد یا خیر.

کشاورز تصریح کرد: متقاضی پس از ورود به سکوی کاتب و آغاز فرآیند ثبت ادعا، در همان ابتدای کار توسط سامانه برای تهیه نقشه راهنمایی می‌شود.

چهار گروه مجاز به تهیه نقشه برای ثبت ادعا

وی درباره تهیه نقشه مورد نیاز برای ثبت ادعا گفت: بر اساس آیین‌نامه ماده ۱۰، نقشه باید توسط یکی از چهار گروه دارای صلاحیت تهیه شود. گروه نخست نقشه‌برداران کانون کارشناسان رسمی دادگستری، گروه دوم کارشناسان مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، گروه سوم نقشه‌برداران دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی ساختمان و گروه چهارم نقشه‌بردارانی هستند که سازمان ثبت در اجرای قانون حدنگار برای آنها مجوز صادر کرده است.

وی خاطرنشان کرد: پس از تهیه نقشه مطابق استانداردهای تعیین‌شده، متقاضی می‌تواند سایر مدارک و مستندات خود را در سامانه بارگذاری کرده و ثبت نهایی ادعا را انجام دهد.

هزینه ثبت ادعا ۲۰۰ هزار تومان است

کشاورز در پاسخ به پرسشی درباره هزینه‌های ثبت ادعا اظهار کرد: خود ثبت ادعا بر اساس تعرفه مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده و متقاضی باید این مبلغ را پرداخت کند.

وی افزود: تعرفه تهیه نقشه هنوز به صورت نهایی تعیین و ابلاغ نشده است و مقرر شده پس از بررسی و تصویب در شورای راهبری اجرای قانون الزام، تعرفه رسمی آن اعلام شود.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تا زمان ابلاغ رسمی، امکان اعلام رقم قطعی برای هزینه تهیه نقشه وجود ندارد و پس از تصویب، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

ثبت ادعا با مدارک ناقص نیز امکان‌پذیر است

کشاورز درباره وضعیت افرادی که مدارک کامل در اختیار ندارند نیز توضیح داد: در مرحله ثبت ادعا، اصل بر ثبت درخواست است و مدارک ارائه شده می‌تواند متفاوت باشد. ممکن است مستند شخص تنها یک گواهی انحصار وراثت، استشهادیه، قولنامه، صلح‌نامه یا هر مدرک دیگری باشد که بتواند مبنایی برای ادعای وی محسوب شود.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: پس از ثبت ادعا و در مرحله رسیدگی، اگر پرونده مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی باشد، ادارات ثبت و هیئت‌های مربوطه مدارک را بررسی کرده و در صورت وجود نقص، مدارک تکمیلی از متقاضی اخذ خواهد شد. رسیدگی نهایی پس از تکمیل مدارک و بررسی مستندات انجام می‌شود.

املاک چند بار معامله‌شده در اولویت رسیدگی قرار دارند

کشاورز درباره تعیین تکلیف املاکی که چندین بار به صورت قولنامه‌ای خرید و فروش شده‌اند، گفت: اتفاقاً این دسته از املاک در اولویت قرار دارند. افرادی که ملکی را خریداری کرده‌اند، اما تاکنون موفق به دریافت سند مالکیت نشده‌اند، می‌توانند با مدارک خرید خود و از طریق فرآیند پیش‌بینی‌شده در سکوی کاتب، ادعای خود را ثبت کنند.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: اگر ملک در بافت مسکونی روستا قرار داشته باشد، متقاضی برای ادامه فرآیند به مسیرهای پیش‌بینی‌شده در قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن و از طریق بنیاد مسکن هدایت می‌شود تا در نهایت زمینه صدور سند فراهم شود.

وی افزود: چنانچه ملک در محدوده شهر یا حریم شهری قرار داشته باشد، متقاضی به فرآیندهای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی هدایت خواهد شد و ادامه مراحل از طریق این قانون پیگیری می‌شود.

امکان ثبت ادعا برای املاک روستایی و اراضی کشاورزی

کشاورز درباره امکان ثبت ادعا برای املاک روستایی و اراضی کشاورزی نیز گفت: در مرحله فعلی هیچ محدودیتی از این حیث وجود ندارد. ثبت ادعا برای املاک داخل شهر، خارج شهر، داخل روستا، خارج روستا و همچنین اراضی زراعی امکان‌پذیر است.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: تنها محدودیت موجود این است که ملک مورد ادعا نباید در محدوده اراضی ملی یا دولتی قرار داشته باشد.