به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری صبح شنبه در جمع خبرنگاران در دادگستری سمنان از تبدیل ۳۰ هزار سند دفترچهای به تکبرگ در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴ خبر داد.
وی با اشاره به صدور ۱۲ هزار سند جدید برای املاک فاقد سند در این بازه زمانی افزود: با تکمیل طرح کاداستر، هماکنون ۱۰۰ درصد اراضی منابع طبیعی استان دارای سند مالکیت رسمی است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به پیشرفت فیزیکی طرح حدنگاری (کاداستر) در استان، تصریح کرد: در حال حاضر، ۷۵ درصد از اراضی شهری و ۷۰ درصد از اراضی روستایی استان تحت پوشش این طرح قرار گرفته و نقشههای کاداستر آنها تهیه شده است که این مهم نقش بسزایی در تثبیت مالکیتها و کاهش دعاوی ملکی ایفا میکند.
اکبری در خصوص اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» بیان داشت: استان سمنان همراستا با سیاستهای کلان کشور جلسات مؤثر و نتیجه بخش رسمی و غیررسمیمتعددی برگزار و گامهای مؤثری در این زمینه برداشته شده و از زمان لازمالاجرا شدن این قانون، تعداد قابل توجهی سند رسمی در چارچوب الزامات آن صادر گردیده که منجر به شفافیت معاملات و کاهش چشمگیر دعاوی ثبتی شده است.
وی به تثبیت مالکیت اراضی ملی اشاره کرد و گفت: ۱۰۰ درصد از اراضی منابع طبیعی استان حدنگاری شده و دارای سند مالکیت رسمی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران هستند. این موفقیت بزرگ، زمینه را برای جلوگیری از هرگونه تعرض و تصرف غیرمجاز به انفال و اراضی ملی فراهم ساخته است.
رئیس کل دادگستری سمنان بر هوشمندسازی فرآیندهای ثبتی، افزود: کلیه نقل و انتقالات و صدور اسناد به شکل برخط (آنلاین) در سامانههای مربوطه انجام میپذیرد و بانک اطلاعاتی جامع املاک استان به صورت مستمر بهروزرسانی میشود.
اکبی مهمترین اقدام برای پیشگیری از جعل اسناد رسمی را مکانیزه نمودن تمامی سامانههای وابسته دانست و اظهار داشت: با حذف مداخلات دستی و هوشمندسازی، اصالت سندهای صادره به صورت کامل تضمین شده است.
وی افزود: در اسناد تکبرگ، حداکثر ۴۸ ساعت زمان برای صدور سند نیاز است؛ اما در اسناد دفترچهای، مدت زمان بسته به نوع سند (حدی به حدی، طول و ابعاد دار و ...) متغیر خواهد بود.
