آغاز اجرای طرح حدنگاری اراضی کشاورزی در ۴ شهرستان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه آغاز اجرای طرح جامع حدنگاری قطعات اراضی کشاورزی در شهرستانهای کرمانشاه، دالاهو، روانسر و کنگاور صبح چهارشنبه با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی و ثبتی استان در سالن شهید رستمی برگزار شد.
در این نشست، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، مدیر امور اراضی، مدیران جهاد کشاورزی و ثبت اسناد شهرستانهای هدف، کارشناسان حوزه حدنگاری و نمایندگان شرکتهای مجری طرح حضور داشتند.
در ابتدای جلسه، گزارشی از اقدامات انجام شده برای آمادهسازی و اجرای طرح حدنگاری اراضی کشاورزی ارائه شد و آخرین وضعیت مراحل مقدماتی این پروژه مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در این نشست، طرح حدنگاری را یکی از برنامههای مهم در حوزه ساماندهی اراضی کشاورزی دانست و بر ضرورت تسریع در اجرای آن تأکید کرد. وی از مدیران، کارشناسان و شرکتهای مشاور خواست با هماهنگی و تلاش مستمر، روند اجرای این پروژه را با جدیت دنبال کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه نیز با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی مرتبط، اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول را از الزامات مهم در این حوزه برشمرد و بر ضرورت تسریع در صدور اسناد رسمی اراضی کشاورزی تأکید کرد.
در ادامه این نشست، معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به تشریح اقدامات انجام شده در زمینه شناسایی پلاکهای روستایی فاقد سند پرداخت و بر همکاری این نهاد برای رفع موانع موجود و تسهیل فرآیند صدور اسناد رسمی تأکید کرد.
همچنین سایر اعضای حاضر در جلسه دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره روند اجرای طرح، رفع چالشهای موجود و نحوه تسریع در تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی مطرح کردند.
در پایان، مدیر امور اراضی استان کرمانشاه ضمن تشریح اقدامات انجام شده برای آغاز فرآیند حدنگاری در شهرستانهای هدف، دستورالعملها و شیوهنامههای اجرایی این طرح را برای حاضران تشریح کرد.
طرح جامع حدنگاری اراضی کشاورزی از جمله برنامههای مهم در حوزه مدیریت زمین به شمار میرود که با هدف تثبیت مالکیت، کاهش اختلافات ملکی، حمایت از حقوق کشاورزان و فراهم کردن زمینه توسعه پایدار بخش کشاورزی در استان کرمانشاه اجرا میشود.
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