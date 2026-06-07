صاحبموسوی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین بخشنامه ابلاغی از سوی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان گفت: طبق برنامهریزیهای صورتگرفته، امتحانات پایانترم در حال حاضر به صورت مجازی و در بستر سامانه LMS برگزار می شود.
وی با اشاره به زمانبندی برگزاری آزمونها افزود: امتحانات پودمان ماده ۲۸ از ۲۱ لغایت ۳۱ خردادماه برگزار و امتحانات دانشجویان کارشناسی از ۶ تیرماه آغاز و تا ۲۰ تیرماه ادامه دارد.
رئیس دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد در پایان با اشاره به آمار دانشجویان شرکتکننده در این آزمونها، اضافه کرد: ۴۸۰ دانشجو در امتحانات پودمان ماده ۲۸ و هزار و ۱۰۰ دانشجو نیز در امتحانات پایانترم مقطع کارشناسی شرکت دارند.
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