اعلام جزئیات امتحانات پایان ترم دانشگاه یاسوج

عبدالرسول پوران‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از برنامه‌ریزی برای برگزاری امتحانات پایان‌ترم دانشگاه یاسوج در بازه زمانی ۱۳ تا پایان تیرماه خبر داد.

وی با اشاره به نحوه برگزاری آزمون‌های پایان‌ترم اظهار کرد: امتحانات دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به صورت حضوری برگزار و تمهیدات لازم برای برگزاری منظم این آزمون‌ها پیش‌بینی شده است.

معاون آموزشی دانشگاه یاسوج درباره وضعیت امتحانات دانشجویان مقطع کارشناسی افزود: تاکنون تصمیم نهایی در خصوص شیوه برگزاری این آزمون‌ها اتخاذ نشده، اما احتمال برگزاری امتحانات به صورت مجازی بیشتر است.

وی با بیان اینکه دانشگاه یاسوج میزبان بیش از پنج هزار و ۵۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی است، گفت: حدود چهار هزار دانشجو در مقطع کارشناسی و نزدیک به هزار و ۵۰۰ دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در امتحانات پایان‌ترم شرکت خواهند کرد.

پوران فر اضافه کرد: جزئیات نهایی نحوه برگزاری امتحانات دانشجویان مقطع کارشناسی پس از تصمیم‌گیری نهایی از سوی دانشگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد.