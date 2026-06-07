به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی روز شنبه در نخستین جلسه هماندیشی و هماهنگی هیأت امنای شعبه بنیاد ایرانشناسی استان زنجان بر ضرورت تقویت فعالیتهای علمی، پژوهشی و فرهنگی بنیاد، معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای تاریخی و تمدنی استان و اجرای پروژه «دانشنامه جامع استان زنجان» تأکید کرد.
صادقی با اشاره به نقش بنیاد ایرانشناسی در شناخت و معرفی مؤلفههای هویتی کشور افزود: این بنیاد میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و پژوهشی، نقش مؤثری در مستندسازی و معرفی میراث فرهنگی و تمدنی ایران و استان زنجان ایفا کند.
وی همچنین بر ضرورت معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، گردشگری و تمدنی استان زنجان تأکید کرد و گفت: بهرهگیری از توان علمی دانشگاهها و دستگاههای فرهنگی در کنار اجرای طرحهایی نظیر دانشنامه جامع استان میتواند زمینه معرفی شایستهتر ظرفیتهای استان را در سطح ملی فراهم سازد.
صادقی همچنین خواستار افزایش تعامل، همکاری و حمایت اعضای هیأت امنا از برنامهها و فعالیتهای بنیاد ایرانشناسی استان شد و بر توسعه فعالیتهای پژوهشی این مجموعه تأکید کرد.
سرپرست بنیاد ایرانشناسی استان زنجان هم در ادامه جلسه، ضمن معرفی بنیاد ایرانشناسی و تشریح رسالتها و ظرفیتهای قانونی این نهاد علمی و فرهنگی، گزارشی از فعالیتها و برنامههای ترویجی، علمی، پژوهشی و فرهنگی بنیاد ارائه کرد.
لیلا محمدی با اشاره به برگزاری همایشها و نشستهای تخصصی، تشکیل کارگروههای تخصصی در سطح استان و شهرستانهای تابعه را از برنامههای مهم بنیاد برشمرد و پروژه «دانشنامه جامع استان زنجان» را یکی از مهمترین طرحهای در دست پیگیری این مجموعه عنوان کرد.
در ادامه جلسه، اعضای هیأت امنا و نمایندگان دستگاههای حاضر، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره فعالیتهای بنیاد ایرانشناسی، ظرفیتهای موجود در استان و راهکارهای توسعه همکاریهای مشترک مطرح کردند.
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