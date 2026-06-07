به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «نظریه تمدنی امام موسی صدر» نوشته شریف لک زایی به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با همکاری مؤسس امام موسی صدر رونمایی می شود.

در این نشست شریف لک‌زایی، نویسنده کتاب، شیخ غازی حنینه، رئیس هیات امنای جمعیت علمای مسلمان لبنان، دکتر لیندا طبوش از لبنان، حجت‌الاسلام محمدعلی میرزایی، حجت‌الاسلام سید محمدرضا مرتضوی، رایزن فرهنگی ج.ا.ایران در لبنان و حورا صدر، مدیر مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز دوشنبه ۱۸ خرداد از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۲:۰۰ به صورت برخط از طریق لینک https://dte.bz/scscenter برگزار می‌شود.