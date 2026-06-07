۲۶۵۸ واحد مسکونی تعاونی در خراسان جنوبی در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حسینی ظهر یکشنبه در ستاد توسعه تعاون خراسان جنوبی اظهار کرد: اتاق تعاون علاوه بر انجام وظایف ذاتی، تلاش کرده در مسیر توسعه اقتصادی استان نیز نقشآفرین باشد.
وی با اشاره به اقدامات حوزه آموزش افزود: سال گذشته بیش از ۲۶ هزار نفر ساعت آموزش با هدف توانمندسازی مدیران، بهبود فضای کسبوکار و اجرای قوانین و مقررات برگزار شد.
رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی ادامه داد: در حوزه داوری نیز نزدیک به ۲۰۰ جلسه برگزار شد که بخشی از آن مربوط به سازش و بخشی مربوط به حل اختلافات بود و خوشبختانه در سالهای اخیر هیچ رأی ابطالشدهای در این حوزه نداشتهایم.
حسینی با اشاره به فعالیت تعاونیهای مسکن استان گفت: هماکنون ۲۶۵۸ واحد مسکونی در دست ساخت است که بیش از ۲ هزار واحد آن در شهر بیرجند قرار دارد و همچنین ۷۲۰ واحد نیز آماده افتتاح است.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدها فشار زیادی به تعاونیهای مسکن وارد کرده است، افزود: برای جلوگیری از بروز تنشهای اجتماعی و پاسخ به مطالبات اعضا، لازم است کمیتهای ویژه در استان روند پروژهها و مشکلات این حوزه را بهصورت مستمر رصد کند.
رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی همچنین به عملکرد حوزه تجارت مرزی و کولبری اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۸۵ اظهارنامه گمرکی صادر و بیش از ۶ میلیون دلار ثبت سفارش انجام شده است.
حسینی ادامه داد: در سال جاری نیز دو کارگزار اتاق تعاون تاکنون بیش از ۱۰ میلیون دلار ثبت سفارش داشتهاند و پرداختی به ۸ هزار خانوار کولبر انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: در صورت تداوم این روند و رفع برخی موانع، ظرفیتهای مرزی و تعاونیهای استان میتواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی و اشتغال منطقه ایفا کند.
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