خیرخواه: ۴۰۰ میلیون دلار کالا از رویه تجاری کولبری وارد کشور می شود

سخاوت خیرخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: فعال‌سازی رویه‌های تجاری در مرزهای استان یکی از اولویت‌های هدف‌گذاری مدیریت استان برای استفاده از فرصت‌های اقتصادی مرز در توسعه استان بود که اقدامات انجام شده در سال گذشته و سه ماهه اول سال جاری موجب ثبت همزمان ۳ رکورد بی‌سابقه جدید در رونق تجارت مرزی این استان شده است.

وی ادامه داد: در سه ماهه اول سال جاری هم ۱۳۷ میلیون دلار واردات از این محل ثبت آماری شده و ۱۱۳ میلیون دلار آن ترخیص قطعی شده است که با توکیل سهمیه‌های انجام شده بالغ بر ۹۳۵ میلیارد تومان مرزنشینان سه شهرستان دریافتی داشته اند که در نوع خود بی‌سابقه بوده است و این روند با نظم و رونق بیشتری در حال انجام است و پیش بینی می شود تا پایان سال بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار کالا از این رویه تجاری وارد شود.

خیرخواه با بیان اینکه همه کارگزاران موظف هستند طبق قانون حداقل ۶ درصد ارزش کالای وارداتی را به حساب کولبران توکیل شده واریز کنند گفت: طبق دستور مقام عالی استان اگر کارگزاری تخلف داشته باشد و فرمانداری ارجاع داده باشد کد همان کارگزاری مسدود می‌شود.

۱۹۰ میلیون دلار کالای اساسی از مسیر کولبری وارد کشور شد

وی ادامه داد: سهمیه واردات به روش رویه تجارت مرزی پیله وری سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۰ درصد افزایش داده شده بود که برای اولین بار در طول ۴ سال اخیر ۱۰۰ درصد سهیمه جذب و علاوه بر آن ۱۰میلیون دلار هم سهمیه مازاد اخذ و جذب شد و ۱۹۰ میلیون دلار کالا از جمله کالاهای اساسی از مسیر پیله‌وری وارد کشور شد.

خیرخواه با بیان اینکه سال گذشته بالغ بر سه هزار مرزنشین پیله ‌ور فعال بودند گفت: این رویه که بیشتر در شمال استان فعال است همان واردات در مقابل صادرات است و سال گذشته هر پیله‌ور مجاز بود ۹۳ هزار دلار کالا وارد کند که برخی مرزنشینان علاقه‌ای به استفاده از این ظرفیت نداشته‌اند ولی این موضوع، سال گذشته عملیاتی شد و پیله‌وران بیشتری از این ظرفیت استفاده کردند.

وی خاطر نشان کرد: سال ۱۴۰۱ به میزان ۶۷ میلیون دلار؛ سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۲ میلیون دلار، سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۱۰میلیون دلار واردات از محل پیله‌وری انجام می‌شد که این میزان در سال ۱۴۰۴ به ۱۹۰میلیون دلار رسید و رشد بی‌سابقه‌ای در تاریخ تجاری مرزی استان ثبت و این امر موجب رونق رویه تجارت مرزی در شمال استان شد.

خیرخواه افزود: با ثبت رکورد در سال ۱۴۰۴ در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ نیز ۳۱ میلیون دلار کالا به وزن ۱۷ هزار تن وارد شده است که نشان می‌دهد این رویه تجاری بدون وقفه و با قوت بیشتر در حال انجام است.

رشد ۵۷۰ درصدی تجارت نوین مرزی با عبور از کولبری سنتی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان ‌غربی به رویه تجاری جدیدی که از آن به عنوان رویه جدید و نوین تجارت مرزی یاد می‌شود، اشاره کرد و گفت: تجارت کولبری نوعی از تجارت بود که مرزنشینان، کالا را در دوش خود وارد کشور می‌کردند که این موضوع در اذهان عمومی دارای بار منفی تجاری بود که طبق آمارهای ثبت شده در سال ۱۴۰۱ به ارزش ۴۳ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۴ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۷میلیون دلار کالا از این رویه از مرزهای آذربایجان‌غربی وارد کشور می‌شده است.

خیرخواه گفت: سال گذشته با تصویب قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» این روش تجاری وارد فاز جدید عملیاتی شده است و کالا دیگر در دوش کولبران وارد کشور نمی‌شود بلکه از مرزهای رسمی و با کشتی و کانتینر در قالب ۱۳۷۴ کد تعرفه مجاز با واسطه گری کارگزار مابین تاجر و مرزنشین(کولبر) واردات انجام می‌گیرد.

خیرخواه بیان با اینکه با عملیاتی کردن اجرای قانون در سال گذشته مجموعا ۶۱ هزار سرپرست خانوار در سه شهرستان مجاز سردشت، پیرانشهر و میرآباد شناسایی و برای ۱۸۰ کارگزار مجوز فعالیت صادر شد و نتیجه آن واردات ۱۱۴ میلیون دلار کالا از این رویه در سال گذشته بود که بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان از عایدی این تجارت به حساب مرزنشینان واریز شده و به همین میزان هم برای اجرای پروژه های عمرانی در حساب خزانه این قانون ذخیره شده است.

رشد ۲۹ درصدی صادرات و تراز تجاری مثبت در آذربایجان‌غربی

صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی با بیان اینکه سال گذشته استان آذربایجان ‌غربی رشد ۲۹ درصدی در صادرات را ثبت کرد گفت: در سال ۱۴۰۴ علیرغم شرایط خاص کشور بالغ بر ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کالا از محصولات تولیدی استان آذربایجان‌غربی با رشد ۲۹ درصدی نسبت به سال قبل به کشورهای هدف صادر شده است که ارزش وزنی آنها نزدیک به ۴ میلیون تن بوده است.

خیرخواه اضافه کرد: این در حالی است که صادرات سایر استان‌ها از مرزهای آذربایجان‌غربی بالغ بر ۵ میلیارد دلار بوده است.

خیرخواه با بیان اینکه رفع تعهد ارز صادراتی یکی از مشکلات فعلی تجار است، خاطر نشان کرد: سال گذشته میزان صدور و تمدید کارت بازرگانی نیز رشد داشته است و بالغ بر ۶ هزار کارت بازرگانی برای تجار در این استان صادر شده است.

وی میزان واردات را هم از محل کارت‌های بازرگانی یک میلیارد و ۱۲۷ میلیون دلار برشمرد و گفت: این واردات علاوه بر واردات رویه های تجارت مرزی می‌باشد و تراز تجاری در این استان دو برابر مثبت بوده است.