سمپاشی رایگان دام در رودان برای پیشگیری از تب کریمه کنگو آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محبی اظهار کرد: با توجه به فرارسیدن فصل گرما و افزایش فعالیت انگلهای خارجی دام به ویژه کنهها که نقش ناقل بیماریهای زا را دارند، اداره دامپزشکی شهرستان رودان اقدام به سمپاشی رایگان اماکن دامی و بدن دام کرده است. هدف از این طرح، پیشگیری از بروز و شیوع بیماریهای دامی است که برخی از آنها بین انسان و دام مشترک میباشند.
وی افزود: تجربه سالهای گذشته نشان داده که بیماری تب خونریزیدهنده کریمه کنگو که منشأ حیوانی دارد، گاهی در جمعیت انسانی مشاهده شده است. این بیماری از طریق مصرف گوشت آلوده یا تماس با کنههای چسبیده به انسان منتقل میشود. از این رو، ضدعفونی جایگاه نگهداری دام زنده و سمپاشی بدن دام، راهکاری مؤثر برای مقابله با عوامل بیماریزا و جلوگیری از بروز این بیماری مشترک در شهرستان محسوب میشود.
محبی درپایان گفت: از دامداران و روستاییان انتظار میرود در طول سال با اکیپهای عملیاتی دامپزشکی همکاری کامل داشته باشند. این همکاری ضمن حفظ صنعت دامپروری، از بروز بیماریهایی که منجر به ضرر و زیان اقتصادی و تهدید سلامت شهروندان میشود، جلوگیری خواهد کرد.
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