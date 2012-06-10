700 هزار متر مربع اماکن نگهداری دام در خراسان جنوبی سمپاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی اظهارداشت: به منظور مبارزه با انگل های خارجی بدن دام ، از ابتدای امسال بیش از 727 هزار مترمربع اماکن نگهداری دام در استان سمپاشی شده است.

محمدعلی رضایی افزود: طی این مدت 275 هزار و 151 راس دام سبک و سنگین علیه انگل های پوستی سمپاشی شده است.

وی به انتقال برخی بیماری ها از طریق کنه های ناقل اشاره کرد وادامه داد: بیماری خونریزی دهنده کریمه کنگو به عنوان یکی از مهمترین بیماری های قابل انتقال به انسان از طریق گزش کنه آلوده است.

رضائی اضافه کرد: در فصل بهار و تابستان اکیپ های سیار دامپزشکی به منظور مقابله با بیماری های انگلی نسبت به سمپاشی دام ها و اصطبل های نگهداری دام اقدام می کنند.

وی از خورانیدن شربت ضد انگل به بیش از یکصد و یک هزار نوبت سردام در دو ماهه اول سال جاری در حوزه مبارزه با انگل های داخلی بدن دام ها خبر داد و گفت: مبارزه با انگل های گوارشی و روده ای ضمن جلوگیری از انتشار بیماری ها در بین جمعیت دامی سبب افزایش تولید فرآورده های خام دامی نظیر گوشت و شیر و پشم می شود.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی یادآور شد: عدم توجه به انگل های خارجی و داخلی بدن دام ها می تواند منجر به ایجاد ضعف، لاغری و سوء تغذیه در دام شده که زمینه افزایش بروز بیماری ها را فراهم کرده و خسارت های زیادی به دامدار تحمیل کند.

جریمه 20 میلیون ریالی برای متخلف حمل دام غیرمجاز در بیرجند

سرپرست شبکه دامپزشکی بیرجند گفت: متخلف حمل غیرمجاز دام در بیرجند به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه محکوم شد

محمد شفائی اظهارداشت: در راستای برخورد با افراد سودجو، پرونده یک نفر متخلف حمل دام غیرمجاز تکمیل و جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.

وی با اشاره به اعمال کنترل های بهداشتی دامپزشکی بر حمل و نقل دام و فرآورده های خام دامی، افزود: در سال تعداد 20 راس دام غیرمجاز توقیف شده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش چشمگیری داشته است.

شفائی در خصوص رابطه مستقیم نقل و انتقال غیرمجاز دام با افزایش کانون بیماری های دامی و بیماری های مشترک بین انسان و حیوان، تصریح کرد: مردم برای پیشگیری از انتقال بیماری های خطرناک نظیر بیماری تب خونریزی دهنده کریمه و کنگو از خرید دام از دلالان خودداری کنند.

سرپرست شبکه دامپزشکی بیرجند همچنین از شهروندان خواست ضمن تهیه گوشت قرمز مورد نیاز خود از مراکز معتبر و تحت نظارت دامپزشکی در هنگام خرید به مهر و لیبل دامپزشکی توجه کنند.