به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، سعیدرضا کوهی با اشاره به عملکرد این بانک در جریان جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: حوزه اعتباری بانک مسکن علیرغم شرایط خاص جنگ و با هدف حمایت از مردم شریف ایران، در بازه زمانی ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۵، با برنامهریزی و تلاش شبانهروزی همکاران، موفق به پرداخت ۵۰ هزار و ۸۹۷ فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۱۶ همت شد.
وی افزود: در روزهای ابتدایی این شرایط ویژه، بنا بر تصمیم مدیران عالی بانک و به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در ارائه خدمات، طی ابلاغیهای به تمامی مدیریتهای شعب سراسر کشور، مقرر شد شعب دارای پروندههای خرید و یا واگذاری واحدهای احداثی آماده پرداخت یا آماده ارسال به دفاتر اسناد رسمی، فارغ از شرایط کشیک، با حضور در محل کار نسبت به تکمیل فرآیند اعطای تسهیلات اقدام کنند.
کوهی ادامه داد: نتیجه این اقدام، تداوم پرداخت تسهیلات خرید مسکن بدون هیچگونه وقفه بود، بهگونهای که در طول این دوره، تسهیلات خرید برای ۸ هزار و ۵۰۱ واحد مسکونی به مبلغ نزدیک به ۵ همت پرداخت و زمینه واگذاری واحدها به متقاضیان فراهم شد.
۲ همت تسهیلات سهمالشرکه نهضت ملی در جنگ پرداخت شد
معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور اعتباری با اشاره به حمایت این بانک از بخش تولید و ساخت مسکن گفت: بانک مسکن در راستای ایفای مسئولیت تخصصی خود در حوزه مسکن و ساختمان، تسهیلات ساخت برای احداث یکهزار و ۶۵۴ واحد مسکونی به مبلغ ۱۳ هزار و ۴۷۲ میلیارد ریال پرداخت کرد. همچنین در راستای پشتیبانی از طرح نهضت ملی مسکن، بیش از ۲ همت نیز سهمالشرکه ناشی از قراردادهای مشارکت مدنی به سازندگان این طرح پرداخت شد.
۲۲۶۰ خانوار آسیبدیده جنگ از بانک مسکن وام ودیعه اسکان موقت گرفتند
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح حمایت از خانوارهای آسیبدیده اشاره کرد و افزود: پس از ابلاغ دستورالعمل «وام قرضالحسنه ودیعه اسکان موقت جنگ رمضان»، بانک مسکن تا ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ موفق به پرداخت ۲ هزار و ۲۶۰ فقره وام قرضالحسنه اسکان موقت به ارزش ۱۲ هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال به ساکنان واحدهای آسیبدیده شد.
۲.۴ همت وام قرضالحسنه به متقاضیان اعطا شد
کوهی همچنین از پرداخت گسترده تسهیلات قرضالحسنه در این دوره خبر داد و گفت: در بازه زمانی یادشده، ۱۱ هزار و ۱۴۴ فقره تسهیلات قرضالحسنه به مبلغ ۲۴ هزار و ۵۵۴ میلیارد ریال توسط بانک مسکن به متقاضیان پرداخت شد.
معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور اعتباری در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای کارکنان این بانک تصریح کرد: همکاران بانک مسکن در روزهایی که نگرانی و دشواری بر زندگی مردم سایه افکنده بود، با حضور مسئولانه، تعهد حرفهای و روحیه همدلی، خدمات بانکی را بدون وقفه تداوم بخشیدند و با صبوری و احترام، آرامش و اطمینان را برای مشتریان و مردم عزیز کشورمان به ارمغان آوردند که اینجانب صمیمانه از همه آنان قدردانی میکنم.
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