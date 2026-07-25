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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

فرصت ۲ هفته‌ای بانک مرکزی برای پرداخت چک‌های برگشتی و اقساط معوق

فرصت ۲ هفته‌ای بانک مرکزی برای پرداخت چک‌های برگشتی و اقساط معوق

هیات عالی بانک مرکزی طی مصوبه‌ای اعلام کرد: چک برگشتی و اقساط وام‌ها در صورت پرداخت ۲ هفته‌ای در اعتبارسنجی اثر ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، تمامی صادرکنندگان چک های برگشتی در شبکه بانکی طی بازه زمانی اختلالات بانکی در بانک های ملی، صادرات ایران، تجارت و توسعه صادرات ایران کشور تا ۲ هفته فرصت دارند نسبت به رفع سو اثر چک های خود اقدام کنند تا این موضوع در سابقه اعتباری چک و تسهیلات به عنوان نمره منفی لحاظ نشود.

همچنین تمامی تسهیلات و تعهدات سررسید شده پرداخت نشده در بازه زمانی اختلالات نیز در صورت پرداخت طی ۲ هفته در سابقه اعتباری و گزارش های اعتبارسنجی تسهیلات و چک به عنوان نمره منفی لحاظ نمی‌شود.

کد مطلب 6898572
علی فروزانفر

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