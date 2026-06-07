۳۶۸ میلیارد ریال به واحدهای خسارت دیده آذربایجان غربی پرداخت شد

علیرضا مقدم در گفتگو با خبرنگار متر با اشاره به شناسایی و تشکیل پرونده برای پنج هزار و ۲۱۷ واحد خسارت‌دیده در سطح استان اظهار کرد: تاکنون برای یک هزار و ۲۴۳ واحد، مبالغ علی‌الحساب اولیه به‌صورت بلاعوض یا تسهیلات پرداخت شده است.

وی افزود: ۸۴ واحد مسکونی در استان به صورت ۱۰۰ درصدی تخریب شده بودند که با هماهنگی‌های لازم و کسب رضایت مالکین اقدام به آواربرداری سریع صورت گرفت که ۵۰ مورد آن از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان انجام شد و از این تعداد نیز ۳ واحد اکنون ساخت و ساز خود را آغاز کرده‌اند که بنیاد مسکن در این حوزه با اعطا تسهیلات و کمک‌های بلاعوض در کنار مردم آسیب دیده از این جنگ است.

مقدم با بیان اینکه بیش از ۲ هزار واحد کار تعمیراتی خود را به پایان رسانده اند افزود: ۲ هزار و ۱۳۶ واحد تعمیرات خود را آغاز کرده و بنیاد مسکن نیز همراه مالکین است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گفت: بنیاد مسکن منتظر تصویب نهایی دولت در این هفته یا هفته آینده است تا ادامه روند جبران خسارت‌ها و بازسازی با سرعت بیشتری انجام شود.

مقدم تاکید کرد: بنیاد مسکن با تمام توان برای تسریع در جبران خسارت‌ها و بازگشت شرایط عادی به مناطق آسیب‌دیده تلاش می‌کند.