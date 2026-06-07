پرداخت ۲۷۵ میلیارد تومان وام ودیعه مسکن در کرمانشاه

شمس‌اله خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت حمایت‌های مالی از مستأجران و متقاضیان آسیب‌دیده اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌های آماری ثبت‌شده تا تاریخ ۱۶ خرداد ماه سال ۱۴۰۵، فرآیند اعطای تسهیلات ودیعه مسکن در سطح استان با شتاب خوبی در حال انجام است.

وی به مجموع آمار متقاضیان این طرح اشاره کرد گفت: طبق جدول ارزیابی مستند، در مجموع ۴۷۸ نفر واجد شرایط و مشمول این تسهیلات شناخته شده‌اند که برای تمامی این افراد فرآیند معرفی به بانک انجام گرفته و پیامک ثبت‌نام نیز ارسال شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه به تفکیک آمار مرکز استان پرداخت و افزود: در شهر کرمانشاه ۲۱۹ نفر مشمول این طرح شدند که از این تعداد، ۲۰۰ متقاضی تعیین شعبه شده و در نهایت به ۱۹۳ نفر مبلغ ۱۳۵.۱ میلیارد تومان وام ودیعه مسکن پرداخت شده است.

خدادادی وضعیت پرداخت تسهیلات در سایر مناطق استان را تشریح کرد و گفت: در سایر شهرستان‌های تابعه استان نیز از ۲۵۹ نفر مشمول معرفی‌شده به بانک، برای ۲۴۸ متقاضی تعیین شعبه صورت گرفته و تا این مقطع به ۲۴۶ نفر مبلغ ۱۳۹.۹ میلیارد تومان پرداخت گردیده است.

وی با تحلیل مجموع عملکرد سیستم بانکی در پرداخت این اعتبارات تصریح کرد: از مجموع ۴۷۸ متقاضی معرفی‌شده در کل استان، تا کنون پرونده ۴۴۸ نفر تعیین شعبه شده و نهایتاً تسهیلات پرداختی به ۴۳۹ نفر تخصیص یافته است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: با مجموع آمار تسویه شده، در کل استان مبلغ ۲۷۵ میلیارد تومان وام ودیعه مسکن پرداخت شده است و رایزنی‌های لازم با بانک‌های عامل جهت تعیین تکلیف و پرداخت تسهیلات به تعداد اندک پرونده‌های باقی‌مانده نیز با جدیت دنبال می‌شود.