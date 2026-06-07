احکام جدید بازنشستگان تامین اجتماعی صادر شد؛ جزئیات متناسب سازی حقوق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵، در راستای اجرای تکالیف قانونی خود، نسبت به اعمال افزایش مستمری‌ها (حقوق ماهانه) بر اساس قوانین و مقررات بالادستی، مصوبات شورای‌عالی کار، توافق با کانون عالی بازنشستگان و ظرفیت‌های سازمان اقدام نموده است.

افزایش سنواتی مستمری و بیشترین رشد در بین صندوق‌های بازنشستگی

بر این اساس، میزان افزایش مستمری مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر و سایر سطوح مزدی مطابق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و همچنین مصوبه مورخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ شورای‌عالی کار به شرح زیر تعیین شده است:

الف) مستمری حداقل‌بگیران ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و مبلغ آن در سال‌جاری ۱۶۶،۲۵۵،۵۰۰ریال است.

ب) مستمری دریافتی سایر سطوح، نسبت به سال قبل به میزان ۴۵ درصد افزایش یافته و به علاوه مبلغ ثابت ۱۵,۵۸۶,۴۷۰ ریال نیز به مستمری آنان افزوده شده است.

سایر صندوق‌های بازنشستگی به‌موجب حکم مقرر در ضوابط مربوط به قانون بودجه ۱۴۰۵ (مصوبه شماره ۵۳۲‏/ت۶۵۴۹۲هـ مورخ ۱۲‏/۰۱‏/۱۴۰۵ هیات محترم وزیران) برای حداقل‌بگیران حدود ۴۳ درصد و برای سایر سطوح حدود ۲۵درصد افزایش سالانه اعمال نموده‌اند.

در حالی که حقوق (مستمری) بازنشستگان تأمین اجتماعی برای حداقل بگیران ۶۰ درصد و با لحاظ مستمری بگیران سایر سطوح، به طور میانگین ۵۰ درصد افزایش یافته است که در نتیجه به‌طور متوسط افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، نسبت به سایر صندوق‌ها حدود ۲۵ درصد بیشتر است.

تکمیل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران

با اجرای آخرین مرحله در سال ۱۴۰۵طبق جزء (۲) بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی می‌بایست متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تحت پوشش را با روش مشخص ظرف سه سال اجرایی کند؛ این سازمان نیز دو مرحله متناسب‌سازی را در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشمول، اجرایی کرده است.

در اجرای این بند قانونی، متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران غیرحداقل‌بگیر، به منظور تحقق هدف نهایی قانونگذار مبنی بر رسیدن به ۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری، طی مرحله اول سال ۱۴۰۳ (۴۰ درصد)، مرحله دوم سال ۱۴۰۴ (۳۰ درصد) و در سال ۱۴۰۵ در سومین گام (۳۰ درصد باقیمانده)، تکمیل و اجرا گردید.

با یادآوری این نکته که متناسب‌سازی به معنای پرداخت مبلغ یکسان به تمامی افراد نیست، متناسب سازی به‌ گونه‌ای محاسبه و اجرا شده که مستمری سال‌جاری فرد با لحاظ متناسب‌سازی، از ۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری فرد به حداقل دستمزد سال برقراری کمتر نباشد. به این ترتیب، مبلغ متناسب‌سازی به مستمری ماهانه مشمولان اضافه شده و از کاهش سطح برخورداری این گروه در مقایسه با میزان دریافتی در زمان برقراری مستمری، جلوگیری می‌شود. این فرمول دقیقاً عین حکم قانون‌گذار (جزء (۲) بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت) می‌باشد و فرمول‌های دیگری نظیر جبران ضریب اُفت و...، برخلاف حکم قانون‌گذار هستند و اعمال آنها فراتر از حکم قانونی است.

استمرار پرداخت مزایای جانبی

در حوزه مزایای جانبی (کمک‌هزینه مسکن، کمک به تأمین معیشت، کمک هزینه عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد) لازم به ذکر است، اگرچه سازمان قانونا تکلیف به پرداخت آن ندارد. سه مورد کمک هزینه مسکن، کمک معیشت(بن) و (حق تاهل پرداختی از سال۱۴۰۳) به مشمولین قانون کار مشمول کسر حق بیمه بوده و در اصل مستمری مشمولین (محاسبه میانگین دو سال آخر) منظور و پرداخت می‌شوند و موردی که مشمول کسر حق بیمه در دوران بیمه پردازی نبوده اند براساس احکام قانون تأمین اجتماعی، قابل پرداخت نیست.

البته طی سالهای اخیر با هدف بهبود معیشت مستمری‌بگیران و در چارچوب مجوزهای لازم و از محل منابع و اعتبارات موجود نسبت به پرداخت مبالغی تحت عنوان مزایا اقدام کرده و در سال‌جاری نیز به‌منظور فراهم شدن امکان افزایش مستمری‌ها در سطح مصوبه شورای‌عالی کار و با توجه به محدودیت‌های اعتباری و اولویت سازمان در تأمین منابع لازم برای افزایش مستمری‌ها، مبالغ کمک‌هزینه مسکن ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال و کمک به تأمین معیشت ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال، کمک‌هزینه اولاد ۱۷,۱۹۳,۷۶۵ ریال (به ازای هر فرزند) و عائله‌مندی ۲۱,۰۰۶,۸۷۵ ریال و در سطح سال گذشته پرداخت می‌شود.

زمان دریافت احکام جدید

مجموعه تصمیمات اتخاذشده در سال ۱۴۰۵ با هدف اجرای دقیق قوانین، اصلاح و ساماندهی ضوابط مربوطه، بهبود معیشت گروه‌های مختلف مستمری‌بگیران، صیانت از منابع بین نسلی صندوق تأمین اجتماعی که حاصل مشارکت بیمه‌پردازان و بازنشستگان و افزایش اصل مستمری‌ها در چارچوب امکانات، اعتبارات و مجوزهای موجود صورت گرفته است.

احکام جدید بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان، صادر و از روز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ امکان مشاهده، دریافت و چاپ نسخه معتبر فیش و حکم حقوقی تمامی بازنشستگان و مستمری‌بگیران از طریق اپلیکیشن تأمین من و همچنین سامانه خدمات غیرحضوری https://es.tamin.ir فراهم است و نیاز به مراجعه حضوری به شعب برای دریافت فیش و حکم حقوقی نیست.

همچنین مستمری‌بگیران گرامی از طریق ابزار محاسبه آنلاین از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان می ‌توانند جزئیات محاسبات مستمری متناسب‌سازی شده خود را به طور کامل و آسان مشاهده نمایند.

در صورت هرگونه سوال، ابهام و یا اعتراض به احکام صادره، مستمری‌بگیران گرامی میتوانند از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان به نشانی https://۱۴۲۰.tamin.ir/ درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال نمایند. همچنین این مرکز با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارایه راهنمایی است.

در پایان یادآور می‌شود؛ تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به تمامی مخاطبین توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در تمامی شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media@ در دسترس است، دنبال نمایند.