قریشی: احکام جدید حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی صادر شد؛ افزایش مستمری

به گزارش خبرنگار مهر، سیدصلاح قریشی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: احکام جدید افزایش سالانه و متناسبسازی حقوق حدود ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار مستمریبگیر سازمان تأمین اجتماعی در کشور و نزدیک به ۷۵ هزار مستمریبگیر این سازمان در استان کردستان صادر و در دسترس قرار گرفته است.
وی با اشاره به روند تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان افزود: سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ بر اساس قوانین و مقررات بالادستی، مصوبات شورایعالی کار و ظرفیتهای مالی سازمان، افزایش مستمریها را اعمال کرده است.
مدیرکل تأمین اجتماعی کردستان ادامه داد: میزان افزایش مستمری حداقلبگیران و سایر سطوح مزدی مطابق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و مصوبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ شورایعالی کار تعیین شده است.
قریشی گفت: بر این اساس، مستمری حداقلبگیران ۶۰ درصد افزایش یافته و مبلغ مستمری آنان در سال ۱۴۰۵ به ۱۶۶ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۵۰۰ ریال رسیده است؛ همچنین مستمری سایر سطوح مزدی با ۴۵ درصد افزایش به همراه مبلغ ثابت ۱۵ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۴۷۰ ریال محاسبه شده است.
اجرای مرحله نهایی متناسبسازی
وی با اشاره به اجرای مرحله سوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اظهار کرد: آخرین مرحله اجرای متناسبسازی موضوع برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۵ انجام شد و پس از اجرای ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۳ و ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴، ۳۰ درصد باقیمانده نیز اجرا شده است.
مدیرکل تأمین اجتماعی کردستان افزود: با اجرای کامل این فرآیند، هدف این است که نسبت مستمری فرد در مقایسه با حداقل دستمزد زمان برقراری آن، کمتر از ۹۰ درصد نشود.
احکام بدون مراجعه حضوری قابل دریافت است
قریشی با اشاره به نحوه دریافت احکام جدید گفت: بازنشستگان و مستمریبگیران میتوانند از روز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ با مراجعه به اپلیکیشن «تأمین من» و سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی، احکام حقوقی خود را مشاهده، دریافت و چاپ کنند و نیازی به مراجعه حضوری به شعب نیست.
وی خاطرنشان کرد: مستمریبگیران همچنین میتوانند جزئیات محاسبات مستمری متناسبسازیشده خود را از طریق ابزار محاسبه آنلاین در سامانه خدمات غیرحضوری مشاهده کنند.
مدیرکل تأمین اجتماعی کردستان در پایان گفت: در صورت وجود هرگونه ابهام یا اعتراض نسبت به احکام صادرشده، امکان ثبت درخواست از طریق مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان تأمین اجتماعی و شماره تلفن ۱۴۲۰ برای پیگیری بدون مراجعه حضوری فراهم شده است.
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