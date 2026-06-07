به گزارش خبرنگار مهر، دروغ، بد است. بگذارید همین‌قدر سرراست و بی‌مقدمه به شما بگویم که دروغ واقعا بد است و بدی‌هایی را به‌دنبال خودش توی زندگی‌مان می‌آورد؛ بدی‌هایی که حال روحی و جسمی آدم را خراب می‌کنند. این بدی‌ها صرفا روی بزرگ‌سالان تأثیر ندارند؛ بلکه بچه‌ها را هم درگیر خود می‌کنند. بله، دروغ برای بچه‌ها هم بد است و بدحالی می‌آورد. کودکی دارید که می‌خواهید این را به او یاد بدهید؟ به توصیه‌هایتان گوش نمی‌دهد؟ برایش داستانی تعریف کنید از «دروغی به بزرگی یک فیل».

کتاب «دروغی به بزرگی یک فیل» نوشته تیه‌ری روبرِکت با تصویرگری اِستِل مِنس است که شادی پزشک‌نیا آن را برای فارسی‌زبانان ترجمه کرده و انتشارات میچکا برای کودکان بالای ۶ سال منتشر کرده است.

لوکاس پسربچه‌ای است که ناخواسته و اتفاقی، موقعِ توپ‌بازی در حیاط، یکی از پنجره‌های خانه‌شان را می‌شکند؛ اما از ترس دروغ می‌گوید و خواهر کوچکش را مقصر جلوه می‌دهد. او این دروغ را کِش می‌دهد و حتی موقع جریمه‌شدن خواهرش هم اعتراف نمی‌کند که کار او بوده. پدر، دروغ لوکاس را باور می‌کند و حالا او مانده با یک چیزی توی دلش که مدام بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و همه‌جا همراهش هست: در خانه، مدرسه، موقع بازی و خواب. آن چیز حالا اندازه یک فیل شده است...

کتاب «دروغی به بزرگی یک فیل» پیام خود را سرراست و مستقیم به کودکان نشان می‌دهد اما تصاویر کتاب، بُعد دیگری به داستان مستقیم‌گوی کتاب بخشیده و این اثر را خواندنی و دیدنی کرده است و به نظر می‌رسد در امر تربیتی والدین بتواند اثرگذار باشد. کلمات کتاب ساده هستند و برای فهم کودکان آسان. تصاویر از لطافتی در طرح و رنگ برخوردارند که باعث می‌شوند کودکان از نگاه مداوم به کتاب خسته نشوند.

این کتاب کودک می‌تواند به بزرگ‌سالان مثل والدین نیز یادآوری کند که اگر بعدِ گفتن یک دروغ، حال‌شان بد شد و احساس کردند که حس خوبی به خودشان ندارند، بدانند یک چیزی توی دل‌شان به وجود آمده که ممکن است اندازه یک فیل شود و دردسر بسازد. پس به آن توجه کنند و هرچه زودتر راستش را بگویند.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

از وقتی دروغ گفته بودم، احساس می‌کردم شکمم سنگین شده.

فکر کردم شاید دلیلش خوردن بستنی است؛ چون سهم الیسا را هم من خورده بودم...

حتی یک لحظه هم از ذهنم بیرون نمی‌رفت که به ناحق تقصیر را گردن خواهرم انداخته بودم.

صبح که بیدار شدم هنوز شکمم سنگین بود.

نه! این دیگر مال بستنی نبود...

این دروغ من بود؛ سنگین و بزرگ مثل فیل.

انتشارات میچکا، کتاب «دروغی به بزرگی یک فیل» به نویسندگی تیه‌ری روبرِکت و تصویرگری اِستِل مِنس را با ترجمه شادی پزشک‌نیا در ۳۶ صفحه مصور رنگی برای کودکان بالای ۶ سال منتشر کرده است.