به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین نشست کارگروه مشترک سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با عنوان «بازی‌های رایانه‌ای و هنرهای دیجیتال»، موضوع حضور نمایندگان صنعت بازی ایران در هفته فرهنگی ایران در روسیه بررسی شد و ظرفیت‌های موجود و فرصت‌های همکاری برای استفاده مؤثر و عملیاتی بازی‌سازان از این رویداد معرفی شد.

براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هفته فرهنگی ایران در روسیه در روزهای پایانی شهریور و هفته اول مهرماه ۱۴۰۵ با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.

در ابتدای این نشست، محمدرضا ابراهیمی‌کیاپی، سرپرست اداره همکاری‌ها و تنظیم‌گری صادرات فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با اشاره به لزوم ایجاد تبادل در حوزه صادرات محصولات فرهنگی ایران به دیگر کشورها گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در برگزاری هفته‌های فرهنگی، نگاه جدیدی را دنبال می‌کند و ظرفیت‌های متنوعی در کشور برای معرفی و ارائه در این رویدادها وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها حوزه بازی‌های ویدیویی است.

وی افزود: نگاه ما در این حوزه هم‌افزایی و همکاری است و برگزاری هفته‌های فرهنگی با رویکرد صادرات‌محور دنبال می‌شود و از هر ایده و پیشنهادی در این زمینه استقبال می‌کنیم.

ابراهیمی‌کیاپی همچنین بر نقش این سازمان در تسهیل‌گری برای بهره‌مندی بازی‌سازان ایرانی از ظرفیت‌های ایجادشده در هفته فرهنگی ایران در روسیه تأکید کرد و گفت: بسته فرهنگی ما در این رویدادها، شامل حضور هنرمندان حوزه‌های مختلف از جمله موسیقی، صنایع دستی، نشر و صنایع غذایی است.

در ادامه این نشست، محمدمهدی بهفرراد، نایب‌رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای بازی و سرگرمی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، با اشاره به موانع و چالش‌های حوزه صادرات بازی‌های ایرانی در بازارهای خارجی اظهار کرد: تجربه حضور بازی‌سازان ایرانی در بازار روسیه نشان می‌دهد این کشور در حوزه بازی‌های رایانه‌ای از ظرفیت بالایی برخوردار است و استودیوهای موفقی در آن فعالیت می‌کنند که از نظر حوزه موبایل‌گیم نیز به فضای کاری ایران نزدیک هستند.

وی افزود: پس از اعمال تحریم‌ها علیه روسیه در پی جنگ با اوکراین، بسیاری از استودیوهای بازی‌سازی روسیه نیز مشابه ایران، برای دور زدن محدودیت‌ها، شرکت‌های اصلی خود را از روسیه خارج کرده و در کشورهای دیگر با نام و ساختار متفاوت فعالیت می‌کنند.

بهفرراد با تأکید بر لزوم ارائه راهکارهای اجرایی برای حل مسائل و چالش‌های ساختاری و زیربنایی حوزه بین‌الملل صنعت بازی ایران گفت: تلاش برای ساخت سناریوهای موفق برای جذب بیشتر بازی‌سازان به عرصه بین‌المللی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های صادراتی این حوزه، ایجاد فضای مطالبه‌گری میان فعالان صنعت، و شناخت دقیق‌تر بازار و الگوی مصرف مخاطبان در کشورهای هدف با توجه به تنوع و سلایق فرهنگی و تعامل با رایزنان فرهنگی برای ارائه تصویر درست از بازار کشورهای هدف از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است.

او تصریح کرد: کشورهایی همچون تایلند، فیلیپین، بنگلادش، اندونزی، پاکستان و عراق از بازارهای مناسب برای توسعه صادرات بازی‌های ایرانی و صنایع خلاق فرهنگی هستند و امکان حضور مؤثر در آن‌ها وجود دارد.

محمدصادق افراسیابی، معاون راهبردی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیز در این نشست با ارائه پیشنهادهایی درباره حضور بازی‌سازان در هفته فرهنگی ایران در روسیه گفت: برگزاری لیگ‌های مشترک میان بازیکنان ورزش‌های الکترونیک ایران و روسیه و معرفی بازی‌های تولیدشده در حوزه مقاومت، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان از جمله موضوعاتی است که می‌توان در این رویداد دنبال کرد.

گفتنی است کارگروه مشترک سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با هدف تدوین مسیرهای عملیاتی برای توسعه صادرات بازی‌های رایانه‌ای و پیوند صنعت بازی‌سازی ایران با اقتصاد بین‌الملل تشکیل شده است.