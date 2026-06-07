به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، سیصد و پنجمین جلسه هیئت سرمایهگذاری خارجی و دومین جلسه در سال ۱۴۰۵ به ریاست مهدی حیدری رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و با حضور سایر اعضای هیئت سرمایهگذاری خارجی برگزار شد.
در این جلسه تعداد ۵۵ درخواست سرمایه گذاری خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله سرمایهگذاری در حوزه تولید انرژیهای تجدیدپذیر و ایجاد نیروگاه خورشیدی، غذایی، دارویی و بهداشتی، حمل و نقل ریلی و دریایی، نساجی، خدمات و دیگر بخشهای صنعتی و از کشورهای مختلف از جمله آلمان، سوئیس، پرتغال، هلند، چین، امارات متحده عربی، عراق، عمان، افغانستان، پاکستان، ارمنستان و ایرانیان مقیم خارج ازکشور، مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا ۵۰ طرح سرمایه گذاری به ارزش ۴۹۱ میلیون دلار آمریکا به تصویب هیئت سرمایهگذاری خارجی رسید.
هر ماه نشست هیئت سرمایه گذاری خارجی در سازمان سرمایه گذاری برگزار میشود و در هر نشست درخواست سرمایهگذاری خارجی متعدد مورد بررسی و تصویب قرار می گردد. در سال جاری دو جلسه هیئت سرمایه گذاری خارجی برگزار شده است که نتیجه دو جلسه هیئت برگزار شده، تصویب ۹۰ درخواست سرمایهگذاران خارجی و به ارزش سرمایه مصوب خارجی ۶۱۷ میلیون دلار بوده است.
اعضای هیئت سرمایه گذاری خارجی شامل نمایندگانی از وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نمایندگان دستگاههای تخصصی ذیربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق، سازمان غذا و دارو، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی هستند.
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