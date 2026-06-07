چرا طرح رایگان شدن حمل و نقل عمومی به نتیجه نرسید؟

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی با اعلام اینکه تعدادی از اعضای شورا طرح «اصلاح مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی» را پس گرفتند، اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه مجموعه مدیریت شهری تهران برای فضای جنگی اقدامات ویژه‌ای طراحی کرد و شهرداری در این قضیه پیشگام بود و شورا آن را پشتیبانی کرد.

وی همچنین تصریح کرد: در جنگ رمضان نیز مصوبه‌ای داشتیم که در ایامی که تهران مورد حمله دشمن آمریکایی- صهیونیستی قرار می‌گیرد شهروندان بتوانند از وسایل حمل و نقل عمومی به صورت رایگان استفاده کنند. با پیشنهاد شورا و استقبال شهرداری، مترو و اتوبوس خدمات خود را در این مدت به صورت رایگان ارائه داد و این شرایط به مدت چند هفته تمدید شد که با بازخوردهای مثبتی از سوی مردم همراه بود.

نادعی با بیان اینکه بر اساس آمار شرکت بهره‌برداری مترو استقبال مردم از این مد حمل و نقلی در زمان رایگان بودن حمل و نقل عمومی افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: از سویی دیگر وزارت نفت و معاونین این وزارتخانه نیز اعلام کردند که این اقدام بر صرفه‌جویی در مصرف بنزین نیز اثرگذار بود.

وی ادامه داد: بر همین مبنا یک طرح توسط شورا و یک لایحه توسط شهرداری ارائه شد که حمل و نقل برای اقشاری از شهروندان رایگان شود. بر اساس باشگاه شهروندی تخفیف‌های ۱۰۰، ۹۰ و ۵۰ درصدی برای اقشار مختلف مردم پیش‌بینی شده بود و به عبارتی حمل و نقل برای اقشار متعددی رایگان بود.

نادعلی با یادآوری اینکه دهک یک تا پنج جامعه دهک محروم و مستضعف هستند، تصریح کرد: بر اساس طرح قرار بود استفاده از مترو و اتوبوس‌ برای این قشر رایگان باشد. از طرفی دیگر تخفیف ۱۰۰ درصدی برای شهروندان خوش حساب در پرداخت دیون و عوارض، دانش آموزان، دانشجویان، سربازان، طلاب و سالمندان بالای ۶۵ سال که پیش از این کارت منزلت داشتند و از تخفیف ۹۰ درصدی بهره‌مند بودند، حمل و نقل رایگان پیش‌بینی شده بود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، بیماران خاص، پیشکسوتان ورزشی، اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه، مدال‌آوران ورزشی، کارکنان شهرداری تهران و بازنشستگان دیگر اقشار مشمول این طرح به شمار می‌آمدند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه این طرح چندین جلسه به تعویق افتاد، گفت: یک فوریت طرح اصلی که از سوی نایب رئیس شورا مطرح شد، با ۱۳ رأی موافق به تصویب رسید و ما را امیدوار کرد که در خصوص آن تفاهم صورت بگیرد اما متأسفانه مباحث به گونه‌ای بود که بررسی آن به تعویق افتاد.

وی اضافه کرد: طرح باید در کمیسیون برنامه و بودجه و حمل و نقل بررسی می‌شد؛ این دو کمیسیون جلسات مشترکی داشتند و موارد را بررسی کردند. در جلسه هفته قبل شورا نیز موافقین و مخالفین نظرات خود را مطرح کردند و قرار بود جمع‌بندی شود. در ابتدای چهارصد و سیزدهمین جلسه شورا نیز چند نفر از اعضا اجازه نمی‌دادند که به دستور جلسه ورود کنیم و اصرار داشتند که حالا که حمل و نقل عمومی رایگان است چه لزومی دارد طرحی بررسی شود.

نادعلی یادآور شد: در جلسه بررسی نهایی این طرح، بند اول مربوط به شهروندان خوش حساب در پرداخت عوارض و دیون بود که ۱۰ موافق و ۱۰ مخالف داشت و با توجه به اینکه تصویب آن به ۱۱ رأی موافق نیاز داشت و یک نفر از اعضا در جلسه حاضر نبود، تصویب نشد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه در مورد دهک‌های محروم و برخی موارد دیگر شرایط به نحوی پیش رفت که به نتیجه نرسید، اظهار کرد: تنها دو بند تخفیف ۱۰۰ درصدی برای سالمندان بالای ۶۰ سال و بازنشستگان و خانواده شهدا و ایثارگران به تصویب رسید و بندهای اصلی تصویب نشد و به همین دلیل طرح خاصیت خود را از دست می‌داد؛ با این شرایط طرحی که طراحی شده بود و مردم از آن استقبال کردند، به نتیجه نمی‌رسید، لذا تصمیم این بود که طرح را پس بگیریم.

وی با تأکید بر اینکه روال شورا همین است و فضای آن مردم‌سالاری است، تصریح کرد: با اجرای این طرح صرفه‌جویی در مصرف سوخت و فرهنگسازی استفاده از حمل و نقل عمومی عملاً محقق می‌شد اما به نتیجه نرسید.

نادعلی با اعلام اینکه مردم دائماً این موضوع را دنبال می‌کردند و از ما در مورد آن مطالبه داشتند، گفت: ما شرمنده مردم هستیم؛ با توجه به شرایطی که وجود داشت ما طرح را پس گرفتیم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این پرسش که «با توجه به تصمیم شورا استفاده از حمل و نقل عمومی در روزهای آینده رایگان خواهد بود یا خیر؟»، تأکید کرد: باید رئیس شورا و شهردار در مورد این موضوع تصمیم بگیرند.