حادثه مرگبار اتوبوس حامل زائران در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراق، وزارت بهداشت عراق امروز یکشنبه از جان باختن ۲۱ نفر و مجروح شدن ۱۹ نفر در پی حادثه واژگونی اتوبوس حامل زائران در جاده ناصریه – بصره خبر داد.

براساس آمار اولیه، ۲۱ نفر جان خود را از دست دادند و ۱۹ مفر دیگر از جمله چند زائر ایرانی مجروح شدند. زائران برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

عبدالحسین الموسوی، وزیر بهداشت عراق نیز دستور آماده باش واحدهای پزشکی و امدادی و استفاده از همه ظرفیت ها را صادر کرد.

او به ادارات بهداشت و نهادهای بهداشتی دستور پیگیری مستقیم اوضاع مجروحان و درمان و تهیه لوازم پزشکی را صادر کرد.