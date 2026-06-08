به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه شماره ۲ خود اعلام کرد که تمام تیمهای واکنش سریع هلال احمر، امکانات لجستیکی، امدادی و درمانی و داروخانههای هلالاحمر در حال فعالیت و آمادهباش هستند.
در این اطلاعیه آمده است: تمامی تیمهای واکنش سریع جمعیت هلال احمر در کشور به صورت کاملا آماده باش هستند و داروخانههای هلال احمر در سراسر کشور فعال بوده و به ارائه خدمات خود ادامه میدهند.
این اطلاعیه میافزاید: مرکز عملیات اضطراری جمعیت هلال احمر فعال شده و در حال رصد و پایش خدمات سراسری هلال احمر در مناطق مختلف کشور است.
جمعیت هلال احمر در ادامه این اطلاعیه از هموطنان تقاضا کرده توصیههای ایمنی زیر را جدی بگیرند:
-کیف کمکهای اولیه و کیف بحران را آماده کنید و در دسترس داشته باشید.(اسناد مهم، جیره خشک غذایی برای ۷۲ ساعت، آب معدنی، رادیوی جیبی باتریخور به همراه باتری اضافه و ...)
- فاصله ۱۰۰ متری از محلهای مورد اصابت را رعایت کنید.
- از هرگونه انتشار اخبار جعلی و غیر موثق خودداری کنید.
-اخبار تکمیلی مربوط به امدادرسانی را تنها از کانالهای رسمی هلالاحمر پیگیری نمایید.
نظر شما