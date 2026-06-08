کشف بیش از ۲۰۲ تن انواع کالاهای اساسی احتکاری

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس، سردار حسین رحیمی در چهارمین قرارگاه مقابله با احتکار و گرانفروشی اظهار کرد: از آغاز فعالیت این قرارگاه در ۲۱ اردیبهشت تا به امروز دوشنبه ۱۸ خرداد، ۱۷۵ انبار به دلیل دپو و احتکار کالا مهر و موم شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به کشف بیش از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار قلم انواع داروی احتکاری، ادامه داد: ارزش تقریبی کالای احتکاری کشف شده بیش از ۱۹ همت برآورد می‌شود.

سردار رحیمی با تاکید بر اینکه برخورد و مقابله جدی با گرانفروشی در دستور کار بازرسان این قرارگاه است، خاطرنشان کرد : در طول این مدت ۸۲۹ واحد صنفی به دلیل گرانفروشی در مجموع به پرداخت ۹۹۶ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.

وی با اشاره به اینکه مقابله با کالای قاچاق از دیگر ماموریت‌های این قرارگاه است، افزود : در این مدت ۱۰۳۳ خودرو حامل کالای قاچاق توقیف و بیش از ۳۵ هزار تن کالای اساسی قاچاق از قبیل برنج، روغن و قند و شکر و... کشف شد.



رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به کشف بیش از ۵ میلیون قلم انواع داروی قاچاق و کشف بیش از ۳۳ میلیون لیتر روغن موتور قاچاق، گفت : ارزش تقریبی کالای قاچاق کشف شده بیش از ۲۳ همت برآورد می‌شود.