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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

کشف ۳۰ میلیارد ریال ارزاق احتکار شده در کاشان؛ ۳ متهم دستگیر شدند

کشف ۳۰ میلیارد ریال ارزاق احتکار شده در کاشان؛ ۳ متهم دستگیر شدند

کاشان - فرمانده انتظامی کاشان از کشف ۳۰ میلیارد ریال ارزاق احتکار شده و دستگیری سه متهم در کاشان خبر داد.

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان کاشان پس از شناسایی یک انبار در یکی از نقاط کاشان و اطمینان از دپوی غیرقانونی اقلام اساسی، موضوع را با هماهنگی مرجع قضائی در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در بازرسی از این محل، مقادیر قابل توجهی انواع ارزاق و مایحتاج عمومی از جمله شش تن برنج ،سه هزار کیلوگرم روغن مایع خوراکی و ۲۲۵ کیلو چای کشف شد که بدون ثبت در سامانه های مربوطه، در محل نگهداری و احتکار شده بود.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با اشاره به اینکه کارشناسان مربوطه ارزش اقلام کشف‌شده را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند، گفت: در این رابطه سه متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6854755

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