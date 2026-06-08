 اقتصاد دیجیتال ابزار قدرت در جهان جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که اقتصاد دیجیتال به یکی از مهم‌ترین پیشران‌های رشد اقتصادی، اشتغال و قدرت ملی در جهان تبدیل شده است، علی بابک‌نیا ، نائب رئیس هیأت‌مدیره انجمن بلاکچین ایران، بر ضرورت نگاه راهبردی به این حوزه تأکید کرد و گفت: اقتصاد دیجیتال امروز یکی از ابزارهای اصلی قدرت کشورها در جهان جدید محسوب می‌شود و تقویت زیرساخت‌های آن می‌تواند به افزایش اقتدار اقتصادی کشور کمک کند.

علی بابک نیا در گفت‌وگو با مهر با اشاره به برخی نگرانی‌ها درباره تعارض میان ملاحظات امنیتی و توسعه اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: امنیت ملی بدون تردید اولویت همه ماست و فعالان اقتصاد دیجیتال نیز در دوره‌های بحرانی همواره در کنار کشور بوده‌اند. با این حال، تجربه جهانی نشان می‌دهد امنیت و توسعه اقتصادی نه تنها در تعارض با یکدیگر نیستند، بلکه مکمل هم به شمار می‌روند.

نائب رئیس هیأت‌مدیره انجمن بلاکچین ایران افزود: امروز قدرت کشورها صرفاً با شاخص‌های نظامی یا منابع طبیعی سنجیده نمی‌شود، بلکه بخش مهمی از قدرت ملی از مسیر فناوری، اقتصاد داده‌محور، هوش مصنوعی، بلاکچین، تجارت دیجیتال و نوآوری شکل می‌گیرد. از این منظر، اقتصاد دیجیتال یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت در جهان جدید است.

بابک‌نیا با بیان اینکه ایران در مسیر افزایش قدرت و نفوذ خود در منطقه و جهان قرار دارد، تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تقویت زیرساخت‌های دستیابی به برتری اقتصادی است. اینترنت پایدار، قابل پیش‌بینی و در دسترس، یکی از مهم‌ترین این زیرساخت‌ها محسوب می‌شود و نقش مستقیمی در توسعه فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فناوری دارد.

وی در ادامه با اشاره به تأثیر ناپایداری ارتباطات بر حوزه بلاکچین و رمزدارایی گفت: این حوزه بیش از بسیاری از صنایع دیگر به اینترنت پایدار وابسته است، زیرا اینترنت در اکوسیستم بلاکچین صرفاً ابزار ارتباطی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت عملیاتی به شمار می‌رود.

به گفته نائب رئیس هیأت‌مدیره انجمن بلاکچین ایران، در دوره‌های اختلال اینترنت، کاربران برای دسترسی به دارایی‌های دیجیتال، انجام تراکنش‌ها، احراز هویت و ارتباط با سرویس‌های بین‌المللی با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. همچنین کاهش کیفیت ارتباطات می‌تواند ریسک‌های عملیاتی و حتی امنیتی را افزایش دهد، زیرا کاربران را به سمت استفاده از مسیرهای ارتباطی غیررسمی و پرخطر سوق می‌دهد.

وی افزود: بازار رمزدارایی نیز همانند سایر بخش‌های اقتصاد دیجیتال نیازمند دسترسی سریع، پایدار و قابل اتکا به زیرساخت‌های جهانی است و هرگونه بی‌ثباتی در این زمینه به طور مستقیم بر فعالیت کاربران و کسب‌وکارها اثر می‌گذارد.

بابک‌نیا در تشریح راهکارهای عبور از شرایط فعلی تأکید کرد: مهم‌ترین موضوع، نگاه راهبردی به اقتصاد دیجیتال است. این حوزه باید به عنوان یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد، نه یک بخش فرعی و حاشیه‌ای.

وی خاطرنشان کرد: ایران از ظرفیت قابل توجهی در حوزه نیروی انسانی متخصص، شرکت‌های دانش‌بنیان و کارآفرینان فناوری برخوردار است. بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها مستلزم ثبات در سیاست‌گذاری، پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار و دسترسی پایدار به زیرساخت‌های ارتباطی است.

نائب رئیس هیأت‌مدیره انجمن بلاکچین ایران با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی باید در زمره سرمایه‌گذاری‌های راهبردی کشور قرار گیرد، گفت: اگر هدف ورود به دوره جدیدی از اقتدار ملی و افزایش سهم ایران در اقتصاد منطقه و جهان است، باید زمینه حضور مؤثر فعالان اقتصاد دیجیتال فراهم شود. همان‌گونه که برای توسعه زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل و صنعت سرمایه‌گذاری می‌شود، توسعه اینترنت پایدار نیز باید به عنوان یک ضرورت راهبردی مورد توجه قرار گیرد.

بابک‌نیا تأکید کرد: رقابت اقتصادی کشورها بیش از هر زمان دیگری در عرصه اقتصاد دیجیتال جریان دارد و کشورهایی موفق‌تر خواهند بود که بتوانند استعدادهای خود را حفظ کنند، سرمایه جذب کنند و بستر نوآوری را توسعه دهند. اقتصاد دیجیتال نه تهدید، بلکه فرصتی بزرگ برای افزایش قدرت اقتصادی ایران است و هر اقدامی در جهت تقویت زیرساخت‌های این حوزه، افزایش پایداری ارتباطات و تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال، در نهایت به تقویت توان اقتصادی و اقتدار ملی کشور منجر خواهد شد.