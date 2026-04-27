به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در سخنرانی خود در اجلاس وزرای فناوری اطلاعات سازمان همکاری شانگهای (SCO) در شهر بیشکک قرقیزستان، بر ضرورت بازتعریف مفهوم امنیت در عصر هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال تأکید کرد.

این اجلاس در چارچوب ریاست دوره‌ای قرقیزستان بر سازمان همکاری شانگهای برگزار شد و به‌عنوان یکی از نشست‌های مهم چندجانبه منطقه‌ای در حوزه فناوری، اقتصاد دیجیتال و امنیت سایبری، محور گفت‌وگوهای گسترده میان کشورهای عضو قرار گرفت.

تحول ماهیت جنگ در عصر داده

چیت‌ساز در این اجلاس با اشاره به دگرگونی ماهیت منازعات در جهان امروز اظهار کرد: جنگ‌ها دیگر محدود به عرصه فیزیکی نیستند و از فضای سایبری آغاز و به زیرساخت‌های حیاتی فناوری اطلاعات گسترش پیدا کرده‌اند.

وی حملات ترکیبی سایبری–فیزیکی به مراکز داده، زیرساخت‌های ارتباطی و سامانه‌های ماهواره‌ای را نشانه ورود جهان به مرحله جدیدی از جنگ‌های مبتنی بر داده و الگوریتم دانست.

معاون وزیر ارتباطات، حمله به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را تهدیدی مستقیم علیه ثبات اقتصادی و ارائه خدمات عمومی عنوان کرد و آن را نقض حاکمیت دیجیتال کشورها دانست.

وی افزود: این اقدامات علاوه بر آسیب به اقتصاد دیجیتال، اعتماد به سازوکارهای همکاری بین‌المللی در حوزه فناوری را نیز تضعیف می‌کند.

پیشنهادهای ایران برای همکاری منطقه‌ای

چیت‌ساز در ادامه مجموعه‌ای از ابتکارات راهبردی را برای توسعه همکاری‌های دیجیتال در چارچوب سازمان همکاری شانگهای از جمله ایجاد چارچوب مشترک حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی دیجیتال و سازوکارهای واکنش سریع؛ توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای داده و توان پردازشی؛ تنظیم‌گری مشترک پلتفرم‌های بین‌المللی با هدف صیانت از حاکمیت داده و شفافیت الگوریتمی؛ راه‌اندازی نظام پرداخت مشترک منطقه‌ای مبتنی بر ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی و فناوری بلاکچین؛ ایجاد اکوسیستم مشترک داده و هوش مصنوعی برای توسعه مدل‌های بومی و اینترنت ماهواره‌ای و حکمرانی ملی ارایه کرد.

وی همچنین با اشاره به گسترش اینترنت‌های ماهواره‌ای تصریح کرد: توسعه این فناوری در کنار فرصت‌های ارتباطی، در صورت فقدان چارچوب‌های حکمرانی ملی می‌تواند چالش‌هایی برای امنیت و مدیریت داده کشورها ایجاد کند.

هوش مصنوعی؛ فرصت و تهدید هم‌زمان

چیت‌ساز هوش مصنوعی را ابزاری دووجهی توصیف کرد که هم در حوزه حملات سایبری پیشرفته کاربرد دارد و هم در تقویت سامانه‌های دفاعی نقش‌آفرین است.

وی بر ضرورت توسعه سامانه‌های امنیت سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی و تدوین قواعد مشترک برای استفاده مسئولانه از این فناوری تأکید کرد.

تأکید بر نظم دیجیتال چندقطبی

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا در پایان سخنان خود با تأکید بر اینکه قدرت در جهان امروز بر پایه داده، الگوریتم و زیرساخت دیجیتال تعریف می‌شود، از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواست با تقویت همکاری‌های فناورانه به سمت شکل‌دهی به نظم دیجیتال عادلانه‌تر و چندقطبی حرکت کنند.

در حاشیه این اجلاس همچنین محکومیت حمله به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات ایران از سوی برخی کشورهای عضو مورد حمایت و تأیید قرار گرفت.