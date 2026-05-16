به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر اقتصاد دیجیتال به یکی از بخش‌های مهم و رو به رشد اقتصاد کشور تبدیل شده است. توسعه خدمات آنلاین، گسترش فروشگاه‌های اینترنتی، افزایش فعالیت فریلنسرها و رشد استارتاپ‌ها باعث شده بخش قابل توجهی از اشتغال و گردش مالی کشور به بسترهای دیجیتال وابسته شود. در چنین شرایطی، پایداری زیرساخت‌های ارتباطی به‌ویژه اینترنت نقش مهمی در ادامه فعالیت این کسب‌وکارها ایفا می‌کند.

در ماه‌های گذشته، برخی اختلال‌ها در دسترسی به اینترنت باعث شده فعالان این حوزه بیش از گذشته درباره اهمیت ثبات زیرساخت‌های ارتباطی صحبت کنند. بسیاری از شرکت‌ها و فعالان اقتصاد دیجیتال معتقدند اینترنت امروز تنها یک ابزار ارتباطی ساده نیست، بلکه بخش مهمی از زنجیره تولید، ارائه خدمات، بازاریابی و ارتباط با مشتریان را شکل می‌دهد. از این رو هرگونه ناپایداری در این بستر می‌تواند روند عادی فعالیت برخی کسب‌وکارها را با چالش‌هایی همراه کند.

بر اساس گزارشی که انجمن بلاکچین ایران با استفاده از داده‌های میدانی و گفت‌وگو با مدیران کسب‌وکارها تهیه کرده است، طی هفته‌های گذشته بخشی از شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال با شرایط ارتباطی ناپایدار مواجه بوده‌اند. به گفته فعالان این حوزه، چنین شرایطی در برخی موارد باعث شده شرکت‌ها به‌جای تمرکز کامل بر توسعه خدمات و برنامه‌های آینده، توجه بیشتری به مدیریت شرایط فعلی و حفظ پایداری فعالیت‌های خود داشته باشند.

در این گزارش به برخی برآوردها درباره کاهش حجم تراکنش‌ها و افزایش هزینه‌های زیرساختی در برخی شرکت‌ها اشاره شده است. با این حال بسیاری از فعالان اقتصاد دیجیتال تأکید می‌کنند که آثار واقعی چنین اختلال‌هایی تنها در اعداد و آمار خلاصه نمی‌شود و برخی پیامدها مانند کاهش اعتماد کاربران یا تغییر رفتار مشتریان در بلندمدت مشخص می‌شود.

یکی از بخش‌هایی که بیش از سایر حوزه‌ها به پایداری اینترنت وابسته است، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط هستند. این گروه از کسب‌وکارها معمولاً بخش قابل توجهی از فروش و ارتباط با مشتریان خود را از طریق بسترهای آنلاین انجام می‌دهند و دسترسی پایدار به اینترنت برای آن‌ها اهمیت زیادی دارد.

فروشگاه‌های اینترنتی، تولیدکنندگان محتوا، ارائه‌دهندگان خدمات آموزشی آنلاین و بسیاری از کسب‌وکارهای خرد در شبکه‌های اجتماعی یا وب‌سایت‌های فروشگاهی فعالیت می‌کنند. در چنین شرایطی کاهش دسترسی کاربران به برخی پلتفرم‌ها یا کندی ارتباطات می‌تواند میزان تعامل با مشتریان و روند فروش را تحت تأثیر قرار دهد.

به گفته فعالان این حوزه، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک سرمایه در گردش محدودی دارند و به همین دلیل حتی اختلال‌های کوتاه‌مدت نیز ممکن است بر جریان درآمد آن‌ها اثر بگذارد. برخی از این کسب‌وکارها در چنین شرایطی تلاش کرده‌اند با استفاده از ابزارهای جایگزین، تنوع‌بخشی به کانال‌های ارتباطی یا تغییر روش‌های بازاریابی، ارتباط خود با مشتریان را حفظ کنند.

در کنار کسب‌وکارهای کوچک، شرکت‌های متوسط و بزرگ فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز با پیامدهای ناپایداری اینترنت مواجه شده‌اند، هرچند این شرکت‌ها معمولاً منابع فنی و مالی بیشتری برای مدیریت شرایط دارند. برخی از این شرکت‌ها برای حفظ کیفیت خدمات خود ناچار شده‌اند زیرساخت‌های فنی خود را تقویت کنند یا از مسیرهای ارتباطی جایگزین استفاده کنند؛ اقداماتی که در بسیاری از موارد با افزایش هزینه‌های عملیاتی همراه بوده است.

مدیران برخی شرکت‌های فناوری معتقدند که پایداری زیرساخت‌های ارتباطی نه‌تنها برای فعالیت روزمره شرکت‌ها بلکه برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت نیز اهمیت زیادی دارد. در فضای اقتصاد دیجیتال، بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌های نوآوری بر اساس دسترسی پایدار به اینترنت و ارتباطات بین‌المللی طراحی می‌شود.

از سوی دیگر، فریلنسرها و فعالان مشاغل اینترنتی نیز از گروه‌هایی هستند که فعالیت آن‌ها به شکل مستقیم به اینترنت وابسته است. برنامه‌نویسان، طراحان گرافیک، مترجمان، تولیدکنندگان محتوا و بسیاری از متخصصان حوزه فناوری اطلاعات بخش مهمی از پروژه‌های خود را به‌صورت آنلاین انجام می‌دهند و در بسیاری از موارد با کارفرمایان داخلی یا خارجی همکاری دارند.

در چنین شرایطی، اختلال در ارتباطات اینترنتی می‌تواند فرآیند ارسال و دریافت پروژه‌ها، برگزاری جلسات آنلاین یا دسترسی به پلتفرم‌های کاری را با دشواری‌هایی همراه کند. برخی از فریلنسرها می‌گویند در دوره‌های ناپایداری اینترنت، انجام پروژه‌ها زمان بیشتری می‌برد یا نیاز به استفاده از ابزارهای جایگزین پیدا می‌کنند.

فعالان حوزه فناوری همچنین به تأثیر اینترنت بر حوزه‌های نوظهور اقتصاد دیجیتال مانند بلاکچین و رمزدارایی اشاره می‌کنند. در این حوزه‌ها اینترنت نه‌تنها ابزار ارتباطی، بلکه بخشی از زیرساخت اصلی عملیات محسوب می‌شود و دسترسی کاربران به خدمات مختلف به کیفیت و پایداری ارتباطات وابسته است.

برای مثال، انجام تراکنش‌ها، دسترسی به کیف پول‌های دیجیتال، احراز هویت کاربران یا تعامل با پلتفرم‌های معاملاتی همگی نیازمند ارتباط اینترنتی پایدار هستند. به همین دلیل هرگونه اختلال در این بستر می‌تواند روند فعالیت کاربران و شرکت‌های فعال در این حوزه را با چالش‌هایی مواجه کند.

در ماه‌های اخیر برخی کاربران حوزه رمزدارایی نیز به مشکلاتی مانند کندی دسترسی به برخی سرویس‌ها یا دشواری در اتصال به پلتفرم‌های بین‌المللی اشاره کرده‌اند. کارشناسان این حوزه معتقدند پایداری ارتباطات می‌تواند نقش مهمی در کاهش ریسک‌های عملیاتی و افزایش امنیت کاربران داشته باشد.

یکی دیگر از موضوعاتی که در میان فعالان اقتصاد دیجیتال مورد بحث قرار گرفته، مسئله دسترسی‌های محدود یا تفکیک‌شده به اینترنت است. برخی کارشناسان معتقدند چنین رویکردهایی اگرچه ممکن است در برخی شرایط کاربرد داشته باشد، اما نمی‌تواند جایگزین دسترسی پایدار و عمومی به اینترنت شود.

به باور این گروه، توسعه واقعی اقتصاد دیجیتال زمانی اتفاق می‌افتد که همه کسب‌وکارها، از شرکت‌های بزرگ گرفته تا کسب‌وکارهای کوچک و فریلنسرها، به زیرساخت‌های ارتباطی با کیفیت و پایدار دسترسی داشته باشند. در غیر این صورت ممکن است فاصله میان شرکت‌های بزرگ و کسب‌وکارهای کوچک افزایش پیدا کند.

کارشناسان همچنین تأکید می‌کنند که یکی از عوامل مهم در رشد اقتصاد دیجیتال، اعتماد کاربران و فعالان اقتصادی است. هرچه دسترسی به خدمات آنلاین پایدارتر و قابل پیش‌بینی‌تر باشد، کاربران با اطمینان بیشتری از این خدمات استفاده می‌کنند و کسب‌وکارها نیز می‌توانند برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای توسعه فعالیت‌های خود داشته باشند.

با وجود چالش‌هایی که در ماه‌های اخیر مطرح شده، بسیاری از فعالان اقتصاد دیجیتال معتقدند ظرفیت‌های این حوزه همچنان بسیار قابل توجه است. ایران طی سال‌های گذشته شاهد رشد چشمگیر استارتاپ‌ها، گسترش خدمات آنلاین و افزایش تعداد متخصصان حوزه فناوری بوده است.

به گفته کارشناسان، سرمایه انسانی متخصص، بازار بزرگ کاربران اینترنت و گسترش ابزارهای دیجیتال از جمله عواملی هستند که می‌توانند به ادامه رشد اقتصاد دیجیتال کمک کنند. در چنین شرایطی، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و ایجاد ثبات در دسترسی به اینترنت می‌تواند نقش مهمی در حفظ این روند ایفا کند.

اقتصاد دیجیتال امروز تنها به یک بخش محدود از بازار مربوط نمی‌شود، بلکه با بخش‌های مختلفی مانند تجارت، آموزش، خدمات مالی، رسانه و حتی صنعت در ارتباط است. به همین دلیل توسعه این حوزه می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی داشته باشد.

در نهایت بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند که با بهبود شرایط زیرساختی و افزایش پایداری ارتباطات، می‌توان بخشی از چالش‌های فعلی را مدیریت کرد و مسیر رشد اقتصاد دیجیتال را هموارتر ساخت. به باور آن‌ها، توجه به این زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه را برای فعالیت پایدار کسب‌وکارهای آنلاین، جذب سرمایه‌گذاری و استفاده بهتر از ظرفیت‌های فناوری در اقتصاد کشور فراهم کند.