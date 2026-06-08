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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۲

کتاب «آیینه جان؛ گزیده اشعار ابن‌یمین فریومدی» منتشر شد

کتاب «آیینه جان؛ گزیده اشعار ابن‌یمین فریومدی» منتشر شد

کتاب «آیینه جان؛ گزیده اشعار ابن‌یمین فریومدی» به کوشش حسن یعقوبی مدرس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «آیینه جان؛ گزیده اشعار ابن‌یمین فریومدی» به کوشش حسن یعقوبی مدرس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.

در بخشی از مقدمه «یعقوبی» بر این اثر آمده است:

«ابن‌یمین برجسته‌ترین سراینده عصر مغول و دوره رواج سبک عراقی در خطه بلاخیز خراسان به شمار می‌آید. در این دوره تاریک و پرآشوب، بخش‌هایی از ایران، نظیر فارس و اصفهان، به‌صورت پناهگاه‌هایی برای فرهنگ ایرانی درآمد و به کوشش استادان بازمانده و پرورش‌یافتگان آنان، سلسله استادان پارسی‌گوی گسسته نشد؛ اما در این دوره، خراسان، مهد کهن ادب و فرهنگ پارسی، کانون آشفتگی، هرج‌ومرج، ویرانی و غارت ناشی از هجوم بنیان‌کن مغول و جانشینان آنان بود.

عصری که ابن‌یمین در آن می‌زیست، یکی از پرهرج‌ومرج‌ترین، پرحادثه‌ترین و در عین حال، یکی از پرافتخارترین ادوار تاریخ ایران پس از اسلام تا قرن هشتم هجری است؛ عصری که پس از یک قرن حکومت مغولان بر ایران، به جنبش ضد مغولی و تشکیل حکومت ایرانی چهل‌ساله سربداران در خراسان انجامید.

قطعات ابن‌یمین، با وجود کوتاهی و سادگی، آیینه‌ای روشن از اوضاع و احوال بی‌سامان و پریشانی‌های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی روزگار پرآشوب و پرتزلزل اوست. اگرچه در این قطعات نیز گاه مدایحی از شاهان و وزیران دیده می‌شود، بیشترِ سخن او با کنایه‌ها و طنزهای تند و شکایت‌های تلخ از نامردمی، دون‌طبعی و قدرناشناسی این‌گونه اشخاص همراه است.

مایه اصلی اشعار او، دیده‌ها و دریافت‌های شخصی وی و تجربه‌هایی است که در دوران طوفانی و پراضطراب زندگی خویش به دست آورده است؛ از این‌رو، سخنش بر دل‌ها می‌نشسته و بر زبان‌ها جاری بوده و پاره‌ای از گفته‌هایش به‌صورت «مثلِ سائر» درآمده است.»

کتاب «آیینه جان؛ گزیده اشعار ابن‌یمین فریومدی» به کوشش حسن یعقوبی، مدرس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان، در شمارگان ۱۰۰ نسخه روانه بازار نشر شده است.

کد مطلب 6854196
زهرا اسكندری

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