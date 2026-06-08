به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «آیینه جان؛ گزیده اشعار ابنیمین فریومدی» به کوشش حسن یعقوبی مدرس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.
در بخشی از مقدمه «یعقوبی» بر این اثر آمده است:
«ابنیمین برجستهترین سراینده عصر مغول و دوره رواج سبک عراقی در خطه بلاخیز خراسان به شمار میآید. در این دوره تاریک و پرآشوب، بخشهایی از ایران، نظیر فارس و اصفهان، بهصورت پناهگاههایی برای فرهنگ ایرانی درآمد و به کوشش استادان بازمانده و پرورشیافتگان آنان، سلسله استادان پارسیگوی گسسته نشد؛ اما در این دوره، خراسان، مهد کهن ادب و فرهنگ پارسی، کانون آشفتگی، هرجومرج، ویرانی و غارت ناشی از هجوم بنیانکن مغول و جانشینان آنان بود.
عصری که ابنیمین در آن میزیست، یکی از پرهرجومرجترین، پرحادثهترین و در عین حال، یکی از پرافتخارترین ادوار تاریخ ایران پس از اسلام تا قرن هشتم هجری است؛ عصری که پس از یک قرن حکومت مغولان بر ایران، به جنبش ضد مغولی و تشکیل حکومت ایرانی چهلساله سربداران در خراسان انجامید.
قطعات ابنیمین، با وجود کوتاهی و سادگی، آیینهای روشن از اوضاع و احوال بیسامان و پریشانیهای اخلاقی، اجتماعی و سیاسی روزگار پرآشوب و پرتزلزل اوست. اگرچه در این قطعات نیز گاه مدایحی از شاهان و وزیران دیده میشود، بیشترِ سخن او با کنایهها و طنزهای تند و شکایتهای تلخ از نامردمی، دونطبعی و قدرناشناسی اینگونه اشخاص همراه است.
مایه اصلی اشعار او، دیدهها و دریافتهای شخصی وی و تجربههایی است که در دوران طوفانی و پراضطراب زندگی خویش به دست آورده است؛ از اینرو، سخنش بر دلها مینشسته و بر زبانها جاری بوده و پارهای از گفتههایش بهصورت «مثلِ سائر» درآمده است.»
کتاب «آیینه جان؛ گزیده اشعار ابنیمین فریومدی» به کوشش حسن یعقوبی، مدرس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان، در شمارگان ۱۰۰ نسخه روانه بازار نشر شده است.
نظر شما