کتاب با موضوع مبارزه با فساد، به منزله تصمیم برای اصلاح وضع فعلی است

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «فسادزدایی در پرتو توانمندسازی؛ نقش شهروندان در کاهش فساد» نوشته محمود شفیعی توسط انتشارات سازمان بازرسی کل کشور به چاپ رسیده است و به تشریح مباحثی مانند حقوق شهروندی و انواع و اقسام فساد، موانع و چالشهای توانمندسازی شهروندان، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، دادگاههای شیشهای و راهکارهای موردی پرداخته است. این کتاب پرفروشترین اثر انتشارات سازمان بازرسی در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب امسال بود.
محمود شفیعی نویسنده کتاب «فسادزدایی در پرتو توانمندسازی؛ نقش شهروندان در کاهش فساد» درباره موضوع این کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حوزه مطالعاتی من حقوق شهروندی است که موضوع مغفول مانده در نظام مدیریتی کشور است و با توجه به فعالیت در این بخش در این کتاب به منشور حقوق شهروندی در دوره ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم پرداخته شده است.
وی با اشاره به منشور حقوق شهروندی ادامه داد: اگرچه در منشور حقوق شهروندی به حقوق اساسی شهروندان و مردم ایران اشاره شده و انتقاداتی هم به آن وارد شده است، اما در واقع این منشور به صورت نظاممند و منسجم درباره هر بخشی از حقوق شهروندان جامعه ایران بحث کرده است. یکی از نکتههای اصلی در منشور حقوق شهروندی توجه به نظام اداری و رابطه مردم و حاکمیت است که در این کتاب به این مقوله به طور کامل پرداخته شده است.
این نویسنده با اشاره به راهکار ارائه شده در این کتاب برای حفظ حقوق شهروندی بیان کرد: وجود فساد در از بین رفتن و دیده نشدن حقوق شهروندان کشور تاثیرگذار است چراکه هر چقدر فساد در نظام اداری بیشتر شود، مردم از حقوق شهروندی شان فاصله می گیرند. در همین راستا راهکار بیان شده در این کتاب، تاسیس وزارتخانه حقوق شهروندی است. شاید ارائه این پیشنهاد در وهله اول عجیب و غیرقابل اجرا باشد، اما اگر چنین وزارتخانهای در عرض سایر وزارتخانهها تاسیس شود، میتواند بازوی اجرایی برای رفع فساد اداری موجود باشد.
شفیعی درباره روند چاپ کتاب توسط انتشارات سازمان بازرسی افزود: خوشبختانه هیچ دخل و تصرفی در محتوای اثر ایجاد نشد و اجازه داده شد تا این کتاب با محتوای اصلی درباره موضوع فسادستیزی به چاپ برسد. این مساله نشان میدهد تولید محتوا برای مقابله با فساد انجام میپذیرد و تصمیم برای اصلاح وضع موجود گرفته شده است. این موضوع به منزله آن است که آزادی بیان وجود دارد به طوریکه در منشور حقوق شهروندی هم به این موضوع اشاره شده است.
وی به جامعه مخاطب کتاب «فسادزدایی در پرتو توانمندسازی؛ نقش شهروندان در کاهش فساد» اشاره کرد و گفت: پیشنهاد اصلی این کتاب تاسیس وزارتخانه حقوق شهروندی است و بالطبع مخاطب اول این کتاب جامعه قانونگذار، نمایندگان مجلس و سپس مجلس خبرگان است. بعد از این جامعه علمی و دانشگاهی و سپس مدیران دستگاههای اداری در جهت افزایش نظارت بر زیرمجموعههای شان در زمره مخاطبان این کتاب قرار میگیرند.
این قاضی دادگستری با اشاره به اینکه سابقه بررسی داخلی درباره توانمندسازی شهروندان در حفظ حقوق شان زیاد نیست، افزود: چارچوب این کتاب بر پایه توانمندسازی شهروندان است به این معنا که حاکمیت باید اول شهروند را به گونهای توانمند کند تا به دنبال حقوق شهروندی خود برود. موضوع توانمندسازی در استفاده از حقوق شهروندان تا پیش از انتشار کتاب «فسادزدایی در پرتو توانمندسازی؛ نقش شهروندان در کاهش فساد» فاقد مطالبه جدی در جامعه ایران بوده است و به همین علت من برای تحقیق و پژوهش برای این اثر مجبور به استفاده زیاد از محتواهای خارجی شدم اما بعد از این افرادی که بخواهند در این حوزه پژوهش و تحقیق داشته باشند، میتوانند از محتوای این اثر بهره برداری کنند.
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