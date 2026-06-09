به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه به همت انتشارات بهنشر و با همکاری خبرگزاری مهر تدارک دیده شده است و حمید بابایی به عنوان دبیر نشست، در کنار نویسنده اثر، محمداسماعیل حاجیعلیان به نقد و واکاوی ابعاد فنی و محتوایی این رمان خواهد پرداخت.
رمان «سُرمه» به نویسندگی محمداسماعیل حاجیعلیان، داستان زندگی یک نوجوان عربزبان را در دل ناامنیهای دوران ظهور داعش به تصویر میکشد که حضور شخصیتهای واقعی مانند شهید قاسم سلیمانی در قالب شخصیت «ژنرال حبیب»، به داستان عمق تاریخی و سیاسی بخشیده است.
نویسنده با پرداختی احساسی به موضوعاتی چون هویت، فقدان خانواده و معصومیت کودکی، مخاطب را به تفکر وا میدارد و با ترکیب واقعیت و تخیل، دنیایی پرتنش اما انسانی را ترسیم میکند.
از نقاط قوت این رمان میتوان به روایت چندلایه و غیرکلیشهای از جنگ و نقش نوجوانان در جنگ نرم، ترکیب جذاب خاطره و واقعیت، و همچنین استفاده از تکنولوژیهای معاصر مانند تلگرام در پیشبرد پیرنگ داستان اشاره کرد.
این کتاب که با طراحی جلد سید حامد الحسینی در ۲۲۸ صفحه و قطع رقعی منتشر شده، هماکنون با قیمت ۲۳۰ هزار تومان در فروشگاههای کتاب انتشارات بهنشر سراسر کشور در دسترس است.
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