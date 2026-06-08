آزادی ۱۵ زندانی در قم همزمان با برگزاری میز خدمت قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی از آزادی ۱۵ مددجوی زندانی در استان قم خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در پی تعامل و همکاری مؤثر میان اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان با مراجع قضایی صورت گرفت.
وی با اشاره به برگزاری میز خدمت قضایی در زندانهای استان افزود: رسیدگی به درخواستها و مسائل قضایی مددجویان با حضور مسئولان قضایی استان در دستور کار قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان قم بیان کرد: این میز خدمت با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، رئیس محاکم عمومی و انقلاب شهرستان قم و ۱۵۰ نفر از قضات و مسئولان محاکم قضایی برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد: در جریان این برنامه، درخواستها و پروندههای مددجویان مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه آن ۱۵ نفر از زندانیان آزاد شدند.
قم- رئیس کل دادگستری استان قم از آزادی ۱۵ مددجوی زندانی در جریان برگزاری میز خدمت قضایی در زندانهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی از آزادی ۱۵ مددجوی زندانی در استان قم خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در پی تعامل و همکاری مؤثر میان اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان با مراجع قضایی صورت گرفت.
نظر شما