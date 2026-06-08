آزادی ۱۵ زندانی در قم همزمان با برگزاری میز خدمت قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی از آزادی ۱۵ مددجوی زندانی در استان قم خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در پی تعامل و همکاری مؤثر میان اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان با مراجع قضایی صورت گرفت.



وی با اشاره به برگزاری میز خدمت قضایی در زندان‌های استان افزود: رسیدگی به درخواست‌ها و مسائل قضایی مددجویان با حضور مسئولان قضایی استان در دستور کار قرار گرفت.



رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان قم بیان کرد: این میز خدمت با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، رئیس محاکم عمومی و انقلاب شهرستان قم و ۱۵۰ نفر از قضات و مسئولان محاکم قضایی برگزار شد.



وی خاطرنشان کرد: در جریان این برنامه، درخواست‌ها و پرونده‌های مددجویان مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه آن ۱۵ نفر از زندانیان آزاد شدند.