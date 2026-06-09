به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزاقینژاد در نشست دادستانهای سراسر استان گلستان با اشاره به تشکیل قرارگاه رصد بازار در دادستانی مرکز استان و دادسراهای شهرستانها گفت: همانگونه که رزمندگان در میدان نبرد از کشور دفاع میکنند، در حوزه اقتصاد و معیشت مردم نیز مسئولان باید با روحیه جهادی وارد عمل شوند و اجازه سوءاستفاده از شرایط را ندهند.
دادستان مرکز استان گلستان با بیان اینکه نظارت بر بازار صرفاً یک اقدام اداری نیست، گفت: کنترل قیمتها، مقابله با احتکار و برخورد با تخلفات اقتصادی بخشی از صیانت از امنیت روانی و معیشتی مردم است.
رزاقینژاد با اشاره به مشکلات اخیر بازار مرغ افزود: در هفتههای گذشته با کمبود عرضه و افزایش قیمت مرغ مواجه بودیم که در همین راستا جلسهای در دادسرای مرکز استان برگزار و مصوبات لازم به دستگاههای اجرایی، اتحادیه مرغداران، کشتارگاهها و جهاد کشاورزی ابلاغ شد.
وی افزود: پس از ورود دادستانی، مشکل کمبود مرغ در بازار و افزایش قیمتها کنترل و برطرف شد و این نظارتها درباره سایر کالاهای اساسی نیز ادامه خواهد داشت.
هشدار درباره ارسال تصاویر برای رسانههای معاند
دادستان مرکز استان گلستان با اشاره به سوءاستفاده رسانههای معاند از تصاویر و فیلمهای مرتبط با حملات رژیم صهیونیستی به کشور گفت: دادستانی کل کشور در این زمینه هشدارهای لازم را صادر کرده است و در استان گلستان نیز در صورت مشاهده ارسال یا بازنشر این محتواها برای شبکههای معاند، برخورد قانونی و قاطع انجام خواهد شد.
برخورد با فرار مالیاتی در دستور کار دادستانها
رزاقینژاد فرار مالیاتی را از موضوعات مورد تأکید دادستانی کل کشور برشمرد و گفت: افرادی که با وجود درآمدهای کلان از پرداخت مالیات قانونی خودداری میکنند، باید شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شوند.
وی از دادستانهای استان خواست با برگزاری نشستهای مستمر با ادارات امور مالیاتی، روند شناسایی متخلفان و تشکیل پروندههای قضایی را با جدیت دنبال کنند.
دادستان مرکز استان گلستان بر لزوم مطالبهگری مستمر از ضابطان و دستگاههای مسئول برای مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی تأکید کرد و گفت: شناسایی افراد و گروههای سازمانیافته فعال در زمینه ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی و نظارت بر اماکن عمومی باید به طور مستمر دنبال شود.
وی همچنین با اشاره به فعالیت ستاد حاشیهنشینی استان افزود: دادستانها موظفند با همکاری دستگاههای اجرایی، مسائل و مشکلات محلات کمبرخوردار را پیگیری و برای رفع آسیبهای اجتماعی و کمبودهای زیرساختی این مناطق اقدام کنند.
رزاقینژاد با تأکید بر ضرورت حضور مستمر دادستانها در زندانها گفت: بازدید از زندان ها باید به صورت مستمر انجام شود و دادستان ها با حضور در زندان ، مسائل مربوط به مددجویان را بررسی، پیگیری و دستور قضایی صادر کنند.
وی همچنین پاسخگویی به مردم و رسیدگی به مطالبات شهروندان را از مهمترین وظایف دادستانها برشمرد و تأکید کرد: ملاقاتهای مردمی باید به صورت منظم برگزار شود و هیچ مراجعهکنندهای نباید بدون پاسخ مناسب از دستگاه قضایی بازگردد.
رصد فضای مجازی و پیشگیری از جراید
دادستان مرکز استان گلستان رصد مستمر فضای مجازی، مقابله با تهدیدات فرهنگی و اخلال در امنیت روانی جامعه را از دیگر اولویتهای دادستانیها عنوان کرد و گفت: افرادی که با اقدامات خود سبب تشویش اذهان عمومی و برهم زدن آرامش جامعه شوند، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
وی همچنین بر آمادگی دستگاههای مسئول برای پیشگیری از آتشسوزی در جنگلها و منابع طبیعی و نیز تشدید نظارت بر سارقان حرفهای پس از آزادی از زندان تأکید کرد.
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