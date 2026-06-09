هاشمی:  نظارت بر بازار و مدیریت مصرف تشدید شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر سه‌شنبه در ستاد مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی با قدردانی از همراهی مردم استان در برنامه‌های عید غدیر خم و سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، اظهار کرد: مردم خراسان جنوبی همواره در صحنه حضور دارند و در شرایط مختلف همراه نظام و مسئولان بوده‌اند.

وی با اشاره به موضوع توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان افزود: خراسان جنوبی باید در حوزه انرژی خورشیدی جزو استان‌های موفق کشور باشد و دستگاه‌های متولی این موضوع را با برنامه‌ریزی و جدیت دنبال کنند.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: نظارت بر ادارات پرمصرف و استفاده از سامانه‌های هوشمند مدیریت مصرف باید به صورت جدی پیگیری شود و اطلاع‌رسانی لازم از طریق صدا و سیما و فضای مجازی انجام گیرد تا مردم بدانند دستگاه‌های دولتی خود پیشگام صرفه‌جویی هستند.

هاشمی با اشاره به نگرانی‌ها درباره تأمین انرژی در فصل زمستان گفت: با توجه به شرایط موجود، لازم است از هم‌اکنون راهکارهای لازم برای مدیریت مصرف و تأمین پایدار انرژی در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به بحران کم‌آبی و افزایش مصرف در فصل تابستان بیان کرد: مدیریت شرایط موجود نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه دستگاه‌ها و مردم است.

استاندار خراسان جنوبی بر حضور فعال مدیران در سطح شهرستان‌ها و بخش‌ها تأکید کرد و افزود: مدیران نباید صرفاً در مرکز استان متمرکز باشند بلکه باید در کنار مردم حضور داشته و مسائل را از نزدیک پیگیری کنند.

هاشمی با اشاره به اهمیت همراهی مدیران با مردم در شرایط خاص خاطرنشان کرد: امروز همه ما برای حفظ آرامش جامعه و تقویت امید در میان مردم مسئول هستیم و مدیران باید با روحیه جهادی در میدان حضور داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به خسارات ناشی از هجوم ملخ‌ها اشاره کرد و گفت: امسال با وجود بارندگی‌های مناسب، بخشی از مراتع و ظرفیت دامداران بر اثر هجوم ملخ‌ها آسیب دیده و همه دستگاه‌ها باید برای کنترل شرایط همکاری کنند.

استاندار خراسان جنوبی افزود: استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و بهره‌گیری از روش‌های علمی برای مقابله با این بحران ضروری است.

هاشمی با تأکید بر ضرورت نظارت بر بازار و قیمت کالاهای اساسی اظهار کرد: افزایش خودسرانه قیمت نان و برخی اقلام قابل قبول نیست و دستگاه‌های نظارتی باید با متخلفان برخورد کنند.

وی ادامه داد: کیفیت نان و رعایت حقوق مردم باید مورد توجه جدی قرار گیرد و دستگاه‌های مسئول به صورت مستمر وضعیت نانوایی‌ها را رصد کنند.

استاندار خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و تأمین نیاز بازار تأکید کرد و گفت: در حوزه تولید و ذخیره‌سازی به ویژه در بخش مرغ و کالاهای پرمصرف خانوار باید برنامه‌ریزی لازم انجام شود تا در شرایط خاص با کمبود مواجه نشویم.

هاشمی با اشاره به ضرورت رسیدگی به مطالبات مردمی افزود: مدیران دستگاه‌ها باید پاسخگوی مردم باشند و پیگیری مسائل و مشکلات مردم را با جدیت دنبال کنند.

وی همچنین بر پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور، برنامه‌های هفته دولت و کنگره شهدا تأکید کرد و گفت: همه دستگاه‌ها باید برای اجرای برنامه‌های پیش‌رو با انسجام و هماهنگی کامل پای کار باشند.

استاندار خراسان جنوبی در پایان از اقدامات دستگاه‌های اجرایی به ویژه مجموعه محیط زیست استان قدردانی کرد و خواستار تداوم خدمات‌رسانی مطلوب به مردم شد.