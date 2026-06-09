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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

ضرورت تفکیک جوانی جمعیت ازکارکردهای خانواده؛مدیریت سلیقه‌ای پایان یابد

ضرورت تفکیک جوانی جمعیت ازکارکردهای خانواده؛مدیریت سلیقه‌ای پایان یابد

اصفهان – استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت طراحی راهکارهای عملیاتی و بومی برای فعال‌سازی نقش خانواده در جامعه، گفت: دوران مدیریت سلیقه‌ای در حوزه خانواده به پایان رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر سه شنبه در دومین نشست راهبری «میز خانواده و جمعیت استان اصفهان» که در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار شد، با اشاره به تفاوت ماهوی حوزه خانواده با سایر اولویت‌های اجرایی استان اظهار کرد: حوزه خانواده از جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی و هویتی دارای پیچیدگی‌های خاصی است و نمی‌توان با همان الگوهای مدیریتی رایج در سایر بخش‌ها به آن پرداخت.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت کنشگری خانواده در لایه‌های مختلف اجتماعی افزود: برای آنکه خانواده‌ها در فرآیند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری اجتماعی نقش مؤثرتری ایفا کنند، لازم است مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی، خلاقانه و متناسب با شرایط بومی استان طراحی و تدوین شود.

رئیس نشست راهبری میز خانواده و جمعیت استان اصفهان با هشدار نسبت به خطر موازی‌کاری در حوزه برنامه‌های فرهنگی تصریح کرد: یکی از آسیب‌های جدی در حوزه خانواده، پراکندگی اقدامات و تکرار الگوهای کلیشه‌ای در فعالیت‌های فرهنگی است؛ در حالی که برای اثرگذاری واقعی باید برنامه‌ها هدفمند، هماهنگ و مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه طراحی شوند.

جمالی‌نژاد در ادامه بر ضرورت تفکیک دو مفهوم «جوانی جمعیت» و «احیای کارکردهای نهاد خانواده» تأکید کرد و گفت: این دو موضوع اگرچه با یکدیگر مرتبط هستند، اما از نظر سیاست‌گذاری و مسیرهای اجرایی تفاوت‌های جدی دارند و هر کدام نیازمند برنامه‌ریزی، ایده‌پردازی و سازوکارهای اجرایی متفاوتی برای ایجاد پویایی در جامعه هستند.

وی همچنین نقش نهاد خانواده در توسعه شهری و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: انتظار می‌رود میز خانواده استان به عنوان یک بستر هماهنگ‌کننده، بتواند نقش خانواده را در فرآیندهای اجتماعی، فرهنگی و حتی برنامه‌ریزی شهری تقویت کند.

رئیس نشست راهبری میز خانواده استان اصفهان با اشاره به ضرورت تدوین نقشه راه در این حوزه گفت: اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری و سایر دستگاه‌های مسئول باید با همکاری یکدیگر، نقشه راهی شفاف، کاربردی و زمان‌بندی‌شده برای تحقق اهداف این میز طراحی کنند تا مسیر اقدامات مشخص و قابل پیگیری باشد.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت سلیقه‌ای در حوزه خانواده دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه نیست و لازم است تمامی مصوبات و اقدامات «میز خانواده» بر اساس شاخص‌های استاندارد، علمی و قابل سنجش مورد ارزیابی قرار گیرد تا میزان اثربخشی آن در جامعه به شکل دقیق پایش شود.

کد مطلب 6854959

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