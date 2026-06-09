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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

قلع و قمع ۴ بنای غیرمجاز در مزارع بلده نور

قلع و قمع ۴ بنای غیرمجاز در مزارع بلده نور

نور- سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی نور از اجرای حکم قلع و قمع چهار واحد ساختمانی و یک مورد دیوارکشی غیرمجاز در روستای دونای علیا از توابع بخش بلده خبر داد.

علی غفاری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای صیانت از امنیت غذایی و اجرای قاطع قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، اکیپ گشت سامانه ۱۳۱ این مدیریت طی بازدیدهای میدانی، موارد یادشده را شناسایی و پس از طی تشریفات قانونی و اخذ دستور قضائی، با همکاری نیروی انتظامی و یگان حفاظت، عملیات قلع و قمع انجام شد.

وی افزود: اراضی کشاورزی خط قرمز ماست و هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز بدون اغماض برچیده خواهد شد. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری، چهار واحد بنای ساختمانی و یک مورد دیوارکشی به مساحت یک هزار مترمربع تخریب شد.

غفاری در پایان ضمن قدردانی از همکاران خود در اداره اراضی، واحد حقوقی، مرکز جهاد کشاورزی بلده و گشت ۱۳۱، از شهروندان خواست پیش از هرگونه معامله یا ساخت‌وساز، استعلام کاربری زمین را از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور دریافت کنند.

کد مطلب 6855237

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