به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در چارچوب رقابت‌های هفته بیست‌وهشتم لیگ دسته یک فوتبال کشور، عصر سه شنبه در ورزشگاه آزادی کرمانشاه و در دیداری که بدون حضور تماشاگران برگزار شد، موفق شد با نتیجه یک بر صفر برابر کاراگستر تبریز به برتری دست یابد.



نماینده کرمانشاه که در هفته‌های اخیر نتایج قابل قبولی کسب کرده و روند رو به رشدی را پشت سر می‌گذارد، این مسابقه را با رویکردی کاملاً هجومی آغاز کرد. بازیکنان بعثت از همان دقایق ابتدایی با طراحی حملات متعدد روی دروازه حریف، برتری خود را در جریان بازی به نمایش گذاشتند و تلاش کردند هرچه زودتر به گل دست پیدا کنند.



در طول مسابقه، بعثت کرمانشاه با در اختیار داشتن نبض بازی و ایجاد چندین موقعیت خطرناک، بارها خط دفاعی کاراگستر تبریز را تحت فشار قرار داد. حملات متوالی این تیم در نیمه نخست و نیمه دوم بارها تا آستانه باز شدن دروازه حریف پیش رفت، اما بی‌دقتی در ضربات نهایی و مقاومت مدافعان و دروازه‌بان کاراگستر مانع از گلزنی نماینده کرمانشاه شد.



یکی از مهم‌ترین صحنه‌های این دیدار در دقیقه ۶۰ رقم خورد؛ جایی که بعثت صاحب یک ضربه پنالتی شد و فرصت داشت مزد برتری خود در میدان را بگیرد، اما این موقعیت طلایی از دست رفت تا بازی همچنان بدون گل دنبال شود.



با وجود از دست رفتن پنالتی، بازیکنان بعثت روحیه خود را حفظ کردند و با ادامه حملات و حفظ تمرکز، برای رسیدن به گل برتری تلاش کردند. هرچه زمان مسابقه به پایان نزدیک‌تر می‌شد، حساسیت بازی افزایش می‌یافت و تساوی بدون گل بیش از هر نتیجه دیگری محتمل به نظر می‌رسید.



در حالی که داور مسابقه پنج دقیقه وقت تلف‌شده اعلام کرده بود و بازی در واپسین لحظات خود قرار داشت، بعثت کرمانشاه روی یک حرکت تاکتیکی و حساب‌شده موفق شد قفل دروازه حریف را بشکند. در آخرین ثانیه‌های مسابقه، مهدی داغدار با استفاده از فرصت به دست آمده توپ را وارد دروازه کاراگستر تبریز کرد تا بعثت به گل برتری برسد.



این گل دیرهنگام، سه امتیاز بسیار ارزشمند را برای نماینده کرمانشاه به ارمغان آورد و باعث شد بعثت یکی از مهم‌ترین پیروزی‌های خود در هفته‌های اخیر را جشن بگیرد.



پیروزی مقابل کاراگستر تبریز، علاوه بر تأثیر مثبت در جایگاه بعثت، نشان‌دهنده روحیه جنگندگی و انگیزه بالای بازیکنان این تیم بود؛ تیمی که تا آخرین لحظه از تلاش دست نکشید و سرانجام پاداش برتری خود در میدان را با کسب سه امتیاز کامل دریافت کرد.