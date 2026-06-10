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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

«زیباکلام» بازداشت شد

«زیباکلام» بازداشت شد

صبح امروز صادق زیباکلام با دستور قضایی بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهم خرداد بود که خبر تشدید قرار نظارت قضایی صادق زیباکلام در پی نقض قرار ممنوعیت هرگونه فعالیت رسانه‌ای و تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ای شد.

زیباکلام با وجود اعلام دادستانی تهران مبنی بر قرار نظارت قضایی با نقض این قرار، در مصاحبه‌ای اظهاراتی مطرح کرد که همین مصاحبه و ادعاهای مطرح شده در آن منجر به اعلام جرم علیه این فرد و تشدید قرار نظارت قضایی وی شد.

با اعلام جرم جدید و تشدید قرار نظارت قضایی، صبح امروز صادق زیباکلام بازداشت شد.

در حال حاضر پرونده این فرد در دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح رسیدگی است.

کد مطلب 6856411
محدثه رمضانعلی

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