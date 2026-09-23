آقای دیپلمات کاش حین سخنرانی ترامپ جایتان خالی بود!

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در میانه جنگ، وقتی هنوز خبر شهید شدن و زخمی‌شدن ایرانی‌ها از حملات آمریکا و اسرائیل به گوش می‌رسد، هیأت ایرانی راهی نیویورک شد تا در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند؛ سفری که حتی پیش از آغاز نشست هم به دلیل شرایط ویژه ایران و آمریکا خبرساز بود. آمریکا برای حضور مسعود پزشکیان و عباس عراقچی و هیأت ایرانی مجوز صادر کرد، در حالی که دو کشور همچنان درگیر جنگ بودند.

حضور ایران در چنین شرایطی خودش کم‌سابقه بود؛ آن‌هم در مجمعی که سال‌هاست بسیاری از رهبران کشورها ترجیح می‌دهند در آن شخصاً حاضر نشوند. ولادیمیر پوتین آخرین بار در سال ۲۰۱۵ در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد و امسال هم غیبت او و شی جین‌پینگ از چهره‌های خبرساز این نشست بود. اما فارغ از همه این حاشیه‌ها، آنچه دیشب بیشتر از خود سفر و حتی سخنرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی دیده شد، یک تصویر بود؛ تصویر یک دیپلمات ایرانی که وقتی ترامپ پشت تریبون رفت و ایران را تهدید کرد، در حالی که دیگر اعضای هیأت سالن را ترک کرده بودند، روی صندلی خود ماند و تماشاگر سخنرانی بود، همین تصویر کافی بود تا بحثی جدی میان کاربران ایرانی شکل بگیرد؛ چرا این یک نفر ماند و نرفت؟ این ماندن چه معنایی داشت؟ حداقل وقتی داشتی به سخنرانی گوش میدادی اسم ایران را از تابلوی جلوی میزی که نشستی، برمی‌داشتی! و هزاران سؤالاتی که خیلی زود از یک تصویر چندثانیه‌ای، یک بحث داغ در فضای مجازی ساخت.

یکی از کاربران با اشاره به حضور نماینده ایران در سالن، این سؤال را مطرح کرد که چرا او هنگام سخنرانی ترامپ، سالن را ترک نکرده است. در این واکنش، ماندن نماینده ایران در جای خود به‌عنوان رفتاری قابل تأمل در برابر سخنان رئیس‌جمهور آمریکا مورد توجه قرار گرفته علاوه بر این نظر، آش در این باره انقدر شور شده که حتی بعضی از رسانه‌های خارجی نسبت به این واکنش دیپلمات هیات ایرانی دچار تعجب و حیرت شدند.

کاربر دیگری هم با انتشار همین تصویر، از تناقض موجود در صحنه انتقاد کرده و پرسیده که هیات ایرانی با چه رویکرد و ساختار فکری چنین تصویری را ساخته ‌اند. قابی که بیشتر از آنکه نشان‌دهنده یک رفتار دیپلماتیک باشد، تصویری نامتعارف از مسئولان ایران را وسط جنگ و درگیری دیپلماتیک بازتاب می‌دهد.

در ادامه این واکنش‌ها، کاربری هم با لحنی تندتر به ماندن دیپلمات ایرانی در سالن واکنش نشان داد و این رفتار را با اتفاقات و حملات ماه‌های گذشته کنار هم گذاشت. او با اشاره به اینکه حتی برای این حضور، دلیل حقوقی مطرح شده، پرسید مگر رعایت حقوق را نمی‌شود با «یک ذره عقل» هم سنجید؟

یکی از بخش‌های قابل توجه نشست دیشب این بود که حضور این نماینده ایرانی در سخنرانی ترامپ در حالی رقم خورد که رئیس‌جمهور ایالات متحده در حال تهدید به نابودی ملت ایران بود. اتفاقی که از چشم اهالی فضای مجازی دور نماند و باعث شد که کاربران به این بی‌تفاوتی واکنش نشان دهند.

مقایسه هیات‌های کوبا و ایران از دیگر بحث‌هایی که مورد توجه ایرانی‌ها در فضای مجازی قرار گرفت تاجایی که یک کاربر با اشاره به رفتار هیأت‌های کوبا و ایران، به ماندن نماینده ایران در سالن واکنش نشان داد و از کشته شدن ۷ هزار ایرانی طی یک سال به خاطر جنگ و توطئه‌ها خبر داد. او نوشت در حالی که نمایندگان کوبا با شروع سخنرانی ترامپ جلسه را ترک کردند، نماینده ایران تا پایان سخنرانی در سالن نشست.

یکی دیگر از واکنش‌های جنجالی به استدلال آقای سخنگو نسبت به این اتفاق برمی‌گشت تاجایی که یکی از کاربران با اشاره به توضیح سخنگوی وزارت خارجه درباره ماندن نماینده ایران در سالن، که صندلی ایران را «سنگر» دانسته بود، به این توجیه کنایه زد. او با یادآوری خالی‌شدن سالن هنگام سخنرانی نتانیاهو پرسید اگر این صندلی سنگر ایران است، چرا در آن زمان نمایندگان ایران از سالن خارج می‌شوند و به قول خودشان سنگر را رها می‌کنند؟

یک کاربر هم با اشاره به حضور نماینده ایران در سالن، با لحنی صریح نوشته که چرا این دیپلمات ایرانی آنجا نشسته و دروغ و ادعاهای ترامپ را می‌شنود؛ در حالی که دست‌کم می‌توانست از تصاویر کودکان کشته‌شده و مظلوم میناب استفاده کند.

از بحث‌های داغ دیگری که از دیشب به راه افتاد این بود که عده‌ای در توجیه ماندن دیپلمات ایرانی در سالن حین سخنرانی ترامپ از تبصره‌ها و دلایل حقوقی حرف زدند. نظری که باز هم از جانب عده زیادی موجه به نظر نمی‌آمد؛ تاجایی که یکی از کاربران در جواب به آن نوشت: حداقل باید در برابر یاوه‌گویی ترامپ یک واکنش مناسب نشون می‌داد؛ مثلاً عکس بچه‌های میناب که همین چندروز پیش همون سازمان ملل محکوم کرد آمریکا رو می‌برد بالا.

و کاربر دیگری خشم و ناراحتی‌اش را اینگونه بیان کرده که چرا همین‌جور نشستی!