روبیو به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که رئیسجمهور آمریکا حکم انتصاب مارکو روبیو وزیر امور خارجه این کشور را به عنوان مشاور امنیت ملی (بهصورت دائم) امضا کرده است.
روبیو نخستین فرد پس از هنری کیسینجر است که هم زمان هر دو سمت را برعهده دارد.
روبیو پیش از این و پس از کنارهگیری مایک والتز، مشاور پیشین امنیت ملی و سفیر کنونی ایالات متحده در سازمان ملل، این سمت را بهصورت سرپرستی برعهده داشت.
والتز بیش از یک سال پیش، در ماه مه ۲۰۲۵، پس از درگیر شدن در ماجرای جنجالی موسوم به «سیگنالگیت» (Signalgate) از این سمت کنارهگیری کرد؛ ماجرایی که در آن او بهاشتباه سردبیر نشریه «آتلانتیک» را به یک گروه گفتگوی خصوصی در پیام رسان «سیگنال» اضافه کرده بود.
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