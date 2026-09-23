دستگیری شوهر و پدرشوهر به اتهام قتل زن جوان در شهر بم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید حسنی نیا، چهارشنبه شب به خبرنگاران گفت: در پی وقوع یک فقره قتل، تحقیقات قضایی و انتظامی در این خصوص آغاز شد و با انجام اقدامات لازم، متهم اصلی پرونده که با همدستی پدر خود اقدام به قتل همسرش کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات و طی مراحل قانونی، برای متهمان پرونده قرار تأمین مناسب صادر و متهم روانه زندان شد و تحقیقات در خصوص ابعاد مختلف این پرونده ادامه دارد.

دادستان بم با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با جرایم خشن گفت: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است و با افرادی که مرتکب جرایم خشن می‌شوند، در چارچوب قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به انتشار برخی مطالب در فضای مجازی و تلاش برای تشویش اذهان عمومی تصریح کرد: با افرادی که با انتشار اخبار کذب، شایعات و مطالب خلاف واقع موجب تشویش اذهان عمومی و اخلال در آرامش جامعه شوند، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

حسنی نیا، افزود: از شهروندان انتظار می‌رود اخبار و اطلاعات مربوط به پرونده‌های قضایی را صرفاً از مراجع رسمی دریافت کنند و از بازنشر مطالب تأیید نشده که می‌تواند موجب ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی شود، خودداری کنند.