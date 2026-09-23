به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ازبکستان فردا پنجشنبه در دیداری دوستانه در ورزشگاه استقلال فرغانه به مصاف تیم ملی فوتبال ایران خواهد رفت؛ دیداری که نخستین آزمون جدی ازبکستان پس از جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب می‌شود.

فابیو کاناوارو سرمربی تیم ملی ازبکستان، در نشست خبری پیش از این دیدار درباره انتخاب ایران به عنوان حریف تیمش اظهار کرد: پس از جام جهانی قرار است مقابل تیمی قرار بگیریم که به خوبی سازماندهی شده است. شخصاً از فدراسیون فوتبال ازبکستان خواستم که با یکی از تیم‌های برتر بازی کنیم.

او ادامه داد: درباره ایران نیازی به تعریف و تمجید اضافه نیست. ایران یکی از بهترین تیم‌های آسیاست و بازیکنان باتجربه‌ای در اختیار دارد.

سرمربی ایتالیایی ازبکستان درباره شرایط تیمش پس از جام جهانی و تغییرات ایجادشده در ترکیب این تیم نیز گفت: در تیم ملی چیزی به نام بازیکن جوان یا پیر وجود ندارد. ما یک تیم ملی داریم و اگر بازیکنی پتانسیل بالایی داشته باشد، از او استفاده خواهیم کرد.

کاناوارو افزود: سن بازیکنان برای من اهمیت ندارد و اگر از عملکرد یک بازیکن رضایت داشته باشم، بدون توجه به سن او را به تیم ملی دعوت می‌کنم.

او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال استعفایش در صورت کسب نتیجه نامطلوب در جام ملت‌های آسیا، با خنده گفت: درباره بازی فردا صحبت می‌کنیم.

کاناوارو همچنین درباره لغو دیدار دوستانه ازبکستان و آرژانتین اظهار کرد: واقعاً با فدراسیون فوتبال آرژانتین مذاکره کرده بودیم، اما سه هفته مانده به مسابقه اعلام کردند که نمی‌توانند در این دیدار شرکت کنند.

وی دلیل لغو این مسابقه را برنامه‌های مربوط به خداحافظی لیونل مسی عنوان کرد و گفت: تلاش کردیم یک تیم قدرتمند دیگر را پیدا کنیم، اما امکان پیدا کردن تیمی در سطح آرژانتین فراهم نشد.

در ادامه این نشست خبری، الدور شومورودوف، کاپیتان تیم ملی ازبکستان نیز درباره شرایط این تیم پس از جام جهانی گفت: پس از مدتی تیم ملی با تغییرات زیادی دور هم جمع شده است، اما هدف ما هیچ‌وقت تغییر نکرده است.

او افزود: باید در هر مسابقه به میدان برویم و برای پیروزی تلاش کنیم.

کاپیتان تیم ملی ازبکستان با اشاره به برگزاری دیدار در فرغانه اظهار کرد: آخرین بار که در فرغانه با تیم جوانان مقابل نیوزیلند بازی کردیم، فضای فوق‌العاده‌ای در ورزشگاه ایجاد شده بود. امیدوارم فردا نیز هواداران از ما حمایت کنند و ما هم برای کسب پیروزی تلاش خواهیم کرد.